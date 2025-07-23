Mersin'de Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde Kazı Sezonu Başladı

Mersin'de Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazıları Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde, 30. dönem arkeolojik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ayaş Mahallesi'nde bulunan antik kentte yürütülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklenmektedir.

Çeşitli Uzmanlarla İşbirliği

Kazılar, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Ekipte, farklı üniversitelerden akademisyenler, arkeologlar, antropologlar ve sanat tarihçileri yer alıyor. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uzmanlar ve öğrenciler de çalışmalara katılmakta.

Restorasyon ve Onarım Çalışmaları

Kazı başkanı Kızılarslanoğlu, Elaiussa Sebaste'nin, Milattan Önce 2. yüzyıldan Milattan Sonra 7. yüzyılın başına kadar önemli bir üretim, ticaret ve liman kenti olduğunu belirtti. Antik kentte tiyatro, tapınak, hamam ve nekropol gibi birçok kamusal ve dini yapının bulunduğunu ifade eden Kızılarslanoğlu, "Sadece arazi kazıları değil aynı zamanda bitki temizliği, çevre düzenleme, yayına hazırlık ve buluntu değerlendirme çalışmaları da sürdürüyoruz. Alan içinde zemin döşemeleri ve kazı evindeki depolarımızda yer alan eserlerde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarımız devam etmektedir," dedi.

Turizme Açılacak Nekropol Çalışmaları

Kızılarslanoğlu, "Geleceğe Miras Projesi" çerçevesinde yapılan arkeolojik çalışmaların yıl boyunca süreceğini ve daha sonra İtalya'dan bir ekibin de katılacağını söyledi. Antik kentteki nekropol alanındaki çalışmaların da devam ettiğini belirten Kızılarslanoğlu, "Kuzey bölümündeki mezarların olduğu alanda önemli ilerleme kaydettik. Alan, bitki örtüsünden tamamen temizlendi ve birçok mezar yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Buranın çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra turizme açılmasını hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. dönem arkeolojik çalışmalar başladı. Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında destekleniyor.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 30. dönem arkeolojik çalışmalar başladı. Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında destekleniyor.