Mersin'de Kadın Ramazan Davulcuları Göreve Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kadın ramazan davulcuları, sahur mesaileriyle geleneği yaşatmaya başladı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 05:53
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 06:21
Mersin'de Kadın Ramazan Davulcuları Göreve Başladı

Mersin'de Kadın Ramazan Davulcuları Göreve Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, belediyenin kurduğu kadın ramazan davulcuları ekibi, sahur mesailerine başladı. Erdemli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan bu ekip, aldıkları eğitimlerin ardından görevlerinin başına geçti.

Sahur Geleneğini Yaşatıyorlar

Ramazan'ın ilk gecesinde, ellerine davullarını alan kadınlar, mahalleleri gezerek vatandaşları sahura maniler eşliğinde uyandırdı. Kadın davulculara, Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de eşlik ederek güvenlik sağladı.

Gurur Duyuyorlar

Davulculardan Müslüme Coşar Özsu, kadın olarak ramazan davulu çalmanın kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. Diğer bir davulcu Hatun Kırcılı ise, kızıyla yaklaşık 5 yıldır sahur davulu çaldığını belirtti. Kırcılı, "Kadınlar olarak bu işi gönüllü yapıyoruz ve bundan büyük bir huzur duyuyoruz. Zabıta ekiplerinin eşliğinde güvenli bir şekilde bu geleneği sürdürüyoruz," dedi.

Gelenek Bir Aile Ritüeli

Hatun Kırcılı'nın kızı Melisa Kırcılı da annesiyle sahur geleneğini yaşatmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını kaydetti. Bu gelenek, sadece bir mesai değil, aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren özel bir ritüel.

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyenin kurduğu kadın ramazan davulcuları ekibi, sahur mesaisine...

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyenin kurduğu kadın ramazan davulcuları ekibi, sahur mesaisine başladı. Erdemli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce oluşturulan ekip, aldıkları eğitimin ardından görevlerinin başına geçti. Ramazanın ilk gecesinde ellerine davullarını alan kadınlar, mahalleri gezerek vatandaşları sahura maniler eşliğinde uyandırdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyenin kurduğu kadın ramazan davulcuları ekibi, sahur mesaisine...

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyenin kurduğu kadın ramazan davulcuları ekibi, sahur mesaisine başladı. Erdemli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce oluşturulan ekip, aldıkları eğitimin ardından görevlerinin başına geçti. Ramazanın ilk gecesinde ellerine davullarını alan kadınlar, mahalleri gezerek vatandaşları sahura maniler eşliğinde uyandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava kampanyası var! ŞOK aktüel ürünler kataloğu
2
Ali Akargöl: Antik Eserlerin Replikalarını Taş ve Kilden Yapıyor
3
Gambiya'nın Doğal Cenneti: Bijilo Orman Parkı
4
Anadol Tutkunları: Otomobilleri Aileden Biri Gibi Görüyor
5
Mersin'de Kadın Ramazan Davulcuları Göreve Başladı
6
Kastamonu'da 'Kelepçe' Tiyatro Oyunu İlk Kez Sahnelendi
7
650 Yıllık İsa Bey Camisi Yeniden Açıldı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi