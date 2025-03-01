Mersin'de Kadın Ramazan Davulcuları Göreve Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, belediyenin kurduğu kadın ramazan davulcuları ekibi, sahur mesailerine başladı. Erdemli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan bu ekip, aldıkları eğitimlerin ardından görevlerinin başına geçti.

Sahur Geleneğini Yaşatıyorlar

Ramazan'ın ilk gecesinde, ellerine davullarını alan kadınlar, mahalleleri gezerek vatandaşları sahura maniler eşliğinde uyandırdı. Kadın davulculara, Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de eşlik ederek güvenlik sağladı.

Gurur Duyuyorlar

Davulculardan Müslüme Coşar Özsu, kadın olarak ramazan davulu çalmanın kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. Diğer bir davulcu Hatun Kırcılı ise, kızıyla yaklaşık 5 yıldır sahur davulu çaldığını belirtti. Kırcılı, "Kadınlar olarak bu işi gönüllü yapıyoruz ve bundan büyük bir huzur duyuyoruz. Zabıta ekiplerinin eşliğinde güvenli bir şekilde bu geleneği sürdürüyoruz," dedi.

Gelenek Bir Aile Ritüeli

Hatun Kırcılı'nın kızı Melisa Kırcılı da annesiyle sahur geleneğini yaşatmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını kaydetti. Bu gelenek, sadece bir mesai değil, aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren özel bir ritüel.

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyenin kurduğu kadın ramazan davulcuları ekibi, sahur mesaisine başladı. Erdemli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce oluşturulan ekip, aldıkları eğitimin ardından görevlerinin başına geçti. Ramazanın ilk gecesinde ellerine davullarını alan kadınlar, mahalleri gezerek vatandaşları sahura maniler eşliğinde uyandırdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyenin kurduğu kadın ramazan davulcuları ekibi, sahur mesaisine başladı. Erdemli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce oluşturulan ekip, aldıkları eğitimin ardından görevlerinin başına geçti. Ramazanın ilk gecesinde ellerine davullarını alan kadınlar, mahalleri gezerek vatandaşları sahura maniler eşliğinde uyandırdı.