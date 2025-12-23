Mersin'de Kırsal Mahalle Buluşmaları Çamlıyayla'da Kadın Emeğini Öne Çıkardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kırsal Mahalle Buluşmalarının son durağı, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi oldu. Etkinlik, üretici kadınları kentlilerle bir araya getirerek kadın emeğini stantlarda görünür kıldı.

Üretici kadınlar doğal ürünlerini sergiledi

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile birlikte gerçekleşen etkinlikte; Darıpınarı, Sebil, Kisecik, Yalamuk ve Korucak mahallelerinden gelen üretici kadınlar stant açarak doğal ürünlerini tanıttı. Etkinliği Mersin merkez ilçeleri ve Tarsus’tan gelen yaklaşık 250 misafir izledi, katılımcılar ürünleri yerinde inceledi ve satın alma imkânı buldu.

Çamlıyayla’da şenlik havası

Program boyunca bisikletli kadınlardan oluşan Amatör Ritim Grubu sahne aldı, davul-zurna ekibi etkinliğe renk kattı. Türküler eşliğinde vatandaşlar halay çekti; çocuklar için düzenlenen etkinlikler ve ikramlar yoğun ilgi gördü. Kırsal Mahalle Buluşmaları, kırsaldaki üretici kadınlarla kentte yaşayan kadınları buluşturarak dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

"Kadınlar, üretimleriyle topraklarına sahip çıkıyor"

Meral Seçer etkinlik hakkında, "Kırsal Mahalle Buluşmaları tam anlamıyla bir dayanışma etkinliği. Bir tarafta geleneksel yöntemlerle üretim yapan kadınlar, diğer tarafta toprağına sahip çıkan emekçi kadınlar ve kentte yaşayan kadınlar var. Kadınların her alanda görünür olması için bir aradayız" dedi.

Seçer, ayrıca şunları kaydetti: "Dünyanın yüzde 75-80’ini küçük aile çiftçileri doyuruyor. Buradaki kadınların tamamı küçük aile çiftçisi. Üretimden vazgeçmemeleri gerekiyor. Kadınların üretime devam etmesi kız çocuklarına umut olacaktır. Bizleri bir araya getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ve bu dayanışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum".

"Kırsal Mahalle Buluşmalarımıza devam edeceğiz"

Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç ise projenin önemine dikkat çekerek, "Çamlıyayla Darıpınarı’ndaki stantlarda Sebil, Kisecik, Yalamuk ve Korucak mahallelerinden gelen üretici kadınların doğal ürünleri yer alıyor. Mersin merkezden gelen misafirlerimiz hem ürünleri tadıyor hem de güzel bir kaynaşma ortamı oluşuyor. Projemiz amacına uygun şekilde ilerliyor. Kırsal Mahalle Buluşmalarımıza farklı mahallelerde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, kırsal mahallelerde üretim yapan kadınların görünürlüğünü artırmayı ve kent ile kırsal arasında dayanışma köprüleri kurmayı sürdürecek.

