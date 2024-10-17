Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde Eşsiz Bir Yazıt Bulundu

Mersin Anemurium'da Tarihi Keşif

Mersin’in Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti’nde, arkeolojik kazılar sırasında Roma dönemine ait bir sporcuya ait yazıt bulundu. Bu yazıt, milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip olan antik kentin zengin tarihine yeni bir katman eklemekte.

Yazıtın Özellikleri ve Önemi

Yazıt, 13 satırdan oluşmakta ve güreş müsabakalarına dair bilgileri içermekte. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığındaki ekiple gerçekleştiriliyor.

Yazıt, 120 santimetre yüksekliğinde ve 50 santimetre genişliğinde bulunmuş olup, üzerine sporcu ve yarışmayı düzenleyen kişi hakkında bilgiler yazılmış. Prof. Dr. Tekocak, "Sporculara ait yazıtların başka kentlerde bulunduğunu biliyoruz ama böyle bir yazıtı ilk defa buluyoruz" diyerek buluşun önemini vurguladı.

Tarihi ve Kültürel Açılımlar

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da kazı çalışmaları hakkında bilgi alarak, bu tür eserlerin tarih öncesi sportif etkinlikleri belgelediğini belirtti. Pehlivan, "Bu eserlerin ortaya çıkması ören yerimizi ilgi odağı yapacaktır. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmek için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. Yazıtın, tarihi yapının tanıtımına büyük katkı sağlayacak olması da sevindirici bir gelişme.

Bunların yanı sıra, yazıtta Flavianus adındaki bir veterinerin her 5 yılda bir düzenlediği güreş müsabakasının detayları ve şampiyonun adı Kaikilianos ile ilgili bilgiler yer almakta. Tekocak, "Yazıt, antik çağ sporcularının ve etkinliklerinin boyutunu göstermektedir" dedi. Geçtiğimiz yıl aynı bölgede bulunan kadın heykeli de, Anemurium’un kültürel zenginliğine bir örnek oluşturuyor.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.