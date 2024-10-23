Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Don Kişot Bale Performansı

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot Performansına Hazırlanıyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 26 Ekim'de izleyicilerle buluşacak olan Don Kişot balesi ile sahne alıyor.

Bale Hakkında

İspanyol yazar Miguel de Cervantes Saavedra'nın klasik romanından esinlenerek yaratılan eser, Cumartesi günü saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Yönetim ve Tasarım

Bu özel performansın yönetmenliğini MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer ile başkoreograf Ender Üçdemir üstleniyor.

Orkestra şefliğini Kandemir Artun Hoinic yaparken, kostüm ve dekor tasarımı Hatice Kaptı tarafından hazırlandı. Işık tasarımını Tarı Deniz, video ve projeksiyon tasarımını ise Umut Özdemir gerçekleştirdi.

Sonuç

Bu etkileyici eser, izleyicileri sıcacık bir yolculuğa çıkaracak. Don Kişot balesini kaçırmamak için biletlerinizi almayı unutmayın!