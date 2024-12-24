ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

25 yaş üstü araçlarını hurdaya verenlere müjdeler gelmeye devam ediyor. 2019 yılında kaldırılan hurda teşviki, 2024’te yeniden hayata geçirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi ile gündeme gelirken ne zaman uygulamaya geçeceği de merakla bekleniyor. Bu düzenleme, 2000 model ve altında araca sahip olan vatandaşları ilgilendirirken, uygulamaya alınacağı tarih merakla bekleniyor. Yeni teklifin amacı, 25 yaş ve üzeri eski araçların trafikten çekilmesini sağlamak olurken, bu araçların yerini çevre dostu sıfır kilometre araçların alması konusunda teşvik sağlanıyor.

BU ARACI OLANA ÖTV MUAFİYETİ

Yeni teklif ile, 25 yıldan fazla hizmet vermiş araç sahiplerinin, sahip oldukları eski aracı hurdaya verme karşılığında özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyeti ile yeni sıfır araç almasına olanak tanınacak. Peki, bu kampanyadan kimler yararlanabilecek ve detaylar neler? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

ŞÖFÖR ESNAFA ÖZEL DESTEK

Yeni kanun teklifi sadece özel araç sahiplerini değil, aynı zamanda geçimini araç kullanarak sağlayan şoför esnafını da kapsayacağı belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak, ülkemizde 25 yaş üstü 3 milyondan fazla kayıtlı araç bulunduğu ifade edilirken, bu durumun hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük bir sorun teşkil ettiği de belirtiliyor. Hem çevre düzenlemesi ve temizliliği hem de ekonomik anlamda alınan karar ile birlikte yeniliklere teşvik sağlanıyor.

Yeni teklifte Trafik güvenliğini artırmak amacıyla ağır hasarlı araçların piyasadan çekilmesi gerekliliği de yer alıyor.

ARAÇ TEŞVİKİ NE ZAMAN GELECEK?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu önemli gelişmeyle ilgili tüm detayların netleşmesi için kanun teklifinin Meclisten geçmesi bekleniyor. Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, kampanyanın ne zaman başlayacağı ve hangi şartlarda uygulanacağı hakkında resmi açıklamalar yapılacak.



