DOLAR
35,15 0,19%
EURO
36,55 0,42%
ALTIN
2.958,85 -0,12%
BITCOIN
3.433.203,34 -4,52%

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

25 yaş üstü araçlarını hurdaya verenlere müjdeler gelmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:34
ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

25 yaş üstü araçlarını hurdaya verenlere müjdeler gelmeye devam ediyor. 2019 yılında kaldırılan hurda teşviki, 2024’te yeniden hayata geçirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi ile gündeme gelirken ne zaman uygulamaya geçeceği de merakla bekleniyor. Bu düzenleme, 2000 model ve altında araca sahip olan vatandaşları ilgilendirirken, uygulamaya alınacağı tarih merakla bekleniyor. Yeni teklifin amacı, 25 yaş ve üzeri eski araçların trafikten çekilmesini sağlamak olurken, bu araçların yerini çevre dostu sıfır kilometre araçların alması konusunda teşvik sağlanıyor.  

BU ARACI OLANA ÖTV MUAFİYETİ 

Yeni teklif ile, 25 yıldan fazla hizmet vermiş araç sahiplerinin, sahip oldukları eski aracı hurdaya verme karşılığında özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyeti ile yeni sıfır araç almasına olanak tanınacak. Peki, bu kampanyadan kimler yararlanabilecek ve detaylar neler? İşte merak edilen tüm soruların cevapları... 

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ŞÖFÖR ESNAFA ÖZEL DESTEK 

Yeni kanun teklifi sadece özel araç sahiplerini değil, aynı zamanda geçimini araç kullanarak sağlayan şoför esnafını da kapsayacağı belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak, ülkemizde 25 yaş üstü 3 milyondan fazla kayıtlı araç bulunduğu ifade edilirken, bu durumun hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük bir sorun teşkil ettiği de belirtiliyor. Hem çevre düzenlemesi ve temizliliği hem de ekonomik anlamda alınan karar ile birlikte yeniliklere teşvik sağlanıyor.  

Yeni teklifte Trafik güvenliğini artırmak amacıyla ağır hasarlı araçların piyasadan çekilmesi gerekliliği de yer alıyor.  

ARAÇ TEŞVİKİ NE ZAMAN GELECEK? 

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu önemli gelişmeyle ilgili tüm detayların netleşmesi için kanun teklifinin Meclisten geçmesi bekleniyor. Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, kampanyanın ne zaman başlayacağı ve hangi şartlarda uygulanacağı hakkında resmi açıklamalar yapılacak. 

 


İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor
2
Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek
3
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
4
BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!
5
Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!
6
Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış
7
İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak