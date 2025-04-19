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Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Unutulmaz 'Azerbaycan Gecesi' Konseri

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Azerbaycan Gecesi' konseri ile sanatseverlere Azerbaycan'ın müzikal mirasını sundu.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 23:52
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Unutulmaz 'Azerbaycan Gecesi' Konseri

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Unutulmaz 'Azerbaycan Gecesi' Konseri

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 'Azerbaycan Gecesi' konseri ile sanatseverleri bir araya getirdi. Etkinlik, Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi ve izleyicilere Azerbaycan'ın zengin müzikal mirasını sundu.

Performans Detayları

Konserde Tuğçe Göksal piyanoda performans sergilerken, soprano Itır Gözde Tuğun, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenorler Emrah Sözer ve Kerem Yaman solist olarak sahne aldılar. İzleyiciler, Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinden oluşan zengin bir repertuvarla büyülendi.

Bu anlamlı konser, kültürel çeşitliliği kutlama ve müziğin evrensel dilini yayma amacını taşıyor. Mersin Devlet Opera ve Balesi, sanatın bu önemli dalıyla Azerbaycan'ın eşsiz müzik mirasını sahneye taşımanın gururunu yaşadı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturdu....

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturdu. Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinden oluşan repertuvar seslendirildi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturdu....

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturdu. Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinden oluşan repertuvar seslendirildi.

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