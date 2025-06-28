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Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde Etkileyici Söyleşi Gerçekleşti

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide, müziğin önemi ele alındı ve piyano dinletisi yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 23:18
Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde Etkileyici Söyleşi Gerçekleşti

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde Söyleşi ve Piyano Dinletisi

Mersin'de bu yılki Mersin Uluslararası Müzik Festivali etkinlikleri kapsamında, unutulmaz bir söyleşi gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Sanat Etkinlikleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, Mersin Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Söyleşinin moderatörlüğünü, Mersin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger üstlendi. Etkinlikte, Mersin ve Müzik teması işlenirken, piyanist Gülsin Onay ve orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen zengin içerikleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Söyleşinin ardından, piyano dinletisiyle izleyicilere müzikal bir şölen sunan Onay, etkinliği daha da renklendirdi. Müziğin insan hayatındaki yeri ve önemi hakkında derinlemesine tartışmaların yapıldığı bu etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

Mersin'de bu yıl düzenlenecek "Mersin Uluslararası Müzik Festivali" kapsamında söyleşi yapıldı....

Mersin'de bu yıl düzenlenecek "Mersin Uluslararası Müzik Festivali" kapsamında söyleşi yapıldı. Söyleşide Devlet sanatçıları Piyanist Gülsin Onay (sağda) ve Orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen (solda) konuşmacı olarak yer aldı.

Mersin'de bu yıl düzenlenecek "Mersin Uluslararası Müzik Festivali" kapsamında söyleşi yapıldı....

Mersin'de bu yıl düzenlenecek "Mersin Uluslararası Müzik Festivali" kapsamında söyleşi yapıldı. Söyleşide Devlet sanatçıları Piyanist Gülsin Onay (sağda) ve Orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen (solda) konuşmacı olarak yer aldı.

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