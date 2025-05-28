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Mescid-i Haram'da Kabe'nin İnşası Sergisi Açıldı

Kabe’nin inşasını merak eden hacı adayları, Mescid-i Haram’da açılan 'İlk Ev' sergisinde bilgi ediniyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 14:30
Mescid-i Haram'da Kabe'nin İnşası Sergisi Açıldı

Mescid-i Haram'da "İlk Ev" Sergisi Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Mekke'de, Kabe'nin inşa aşamalarını sergileyen "İlk Ev" sergisi, hacı adaylarının yoğun ilgisini çekiyor. Bu yılki sergide, Kabe'nin inşa süreci Hz. İbrahim'den Kral Fahd dönemine kadar detaylı bir şekilde aktarılıyor.

Sergi ziyaretçileri, kutsal mekanın atmosferinde hem dini vazifelerini yerine getiriyor hem de Kabe hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buluyor. Hacı adayları, sergide Kabe'nin örtüleri, dikiminde kullanılan altın ve gümüş ipler, örtüyü sabitleyen halkalar ve Hacerü'l Esved’e sürülen kokular gibi özel malzemeleri de inceleme fırsatını yakalıyor.

Kabe'nin Yapım Aşamaları Video ile Tanıtılıyor

Sergide, Kabe’nin ilk yapımından günümüze kadar süren inşa aşamaları ile ilgili bilgiler, video gösterimleriyle katılımcılara sunuluyor. Dünyanın dört bir yanından gelen hacı adayları, sergide merak ettikleri konuları müze yetkililerinden öğreniyor.

Suudi Arabistan'dan gelen medya temsilcileri, Kabe'nin inşasını belgelemek amacıyla Mekke'de bulunan yabancı gazetecilere sergiyi gezdirerek, müzenin kapsamı hakkında detaylı bilgi veriyor. Müze yetkilisi İbrahim Tubeyti, serginin 5 yıl önce faaliyete geçtiğini ve her yıl farklı bir konuyu ziyaretçilere aktardıklarını belirtti.

Tubeyti, bu yılki serginin odak konusunun Kabe'nin inşa aşamaları olduğunu ifade ederek, “Hz. İbrahim zamanından Kral Fahd dönemine kadar olan süreci ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk,” dedi. Ayrıca, Kabe’ye hizmet etme çabalarının yansıtıldığı bu serginin, insanlara kutsal mekanın tarihi ve önemi hakkında kapsamlı bilgi vereceğini vurguladı.

Mescid-i Haram'da Kabe'nin inşa aşamalarını gösteren "İlk Ev" sergisine hacı adayları ilgi...

Mescid-i Haram'da Kabe'nin inşa aşamalarını gösteren "İlk Ev" sergisine hacı adayları ilgi gösteriyor. Yoğunluğun yaşandığı Mekke'de Kabe ziyaretlerini sürdüren hacı adayları, dini vazifelerinin yanı sıra hayranlık duydukları Kabe hakkında birçok bilgiye ulaştıkları sergiyi de ziyaret ediyor. Sergide, Kabe örtüleri, örtülerin dikiminde kullanılan altın ve gümüş ipler, Kabe örtüsünü sabitlemek için kullanılan halkalar ve Hacerü'l Esved'e sürülen kokular sergileniyor.

Mescid-i Haram'da Kabe'nin inşa aşamalarını gösteren "İlk Ev" sergisine hacı adayları ilgi...

Mescid-i Haram'da Kabe'nin inşa aşamalarını gösteren "İlk Ev" sergisine hacı adayları ilgi gösteriyor. Yoğunluğun yaşandığı Mekke'de Kabe ziyaretlerini sürdüren hacı adayları, dini vazifelerinin yanı sıra hayranlık duydukları Kabe hakkında birçok bilgiye ulaştıkları sergiyi de ziyaret ediyor. Sergide, Kabe örtüleri, örtülerin dikiminde kullanılan altın ve gümüş ipler, Kabe örtüsünü sabitlemek için kullanılan halkalar ve Hacerü'l Esved'e sürülen kokular sergileniyor.

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