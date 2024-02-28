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Meteoroloji o iki ili korkuttu! Böylesi haftalar sonra ilk kez oluyor

Bu iki il için önemli uyarı! Bu tarihte dikkat edin! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 14:47
Meteoroloji o iki ili korkuttu! Böylesi haftalar sonra ilk kez oluyor

Meteoroloji bu iki il için sarı kodlu uyarı verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKİ İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerine göre İzmir, Muğla, Antalya, Konya, Mersin, Karaman, Niğde, Aksaray illerinde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi hakim. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üstünde olması bekleniyor. Ülke genelinin parçalı çok bulutlu olması tahmin edilirken Güney Ege kıyı kesimi, Batı Akdeniz bölgesi ve Mersin, Karaman, Niğde, Aksaray il çevresinin gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. 

iki il için sarı kodlu uyarı

Yağışlar Muğla ili kıyı kesimi ve Antalya il merkezi ve batı kesiminde kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz bölgesi iç kesim ve Doğu Anadolu bölgesi kuzey ve doğu kesiminde yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olmak gerekiyor. Sabah ve gece saatleri itibariyle ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üstünde olması bekleniyor. Rüzgar genel olarak güneyli olarak hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Yağışlar Muğla kıyı kesimi ve Antalya il merkezi ve batı kesiminde etkili olacağı için yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı tedbirli olmak gerekiyor. Doğu Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesi kuzey ve doğu kesimlerinde kar örtüsüne sahip yüksek yamaçlarda çığ tehlikesine karşı da tedbirli olmak gerekiyor.

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