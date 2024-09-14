Mevlid Kandili’nde Çekilecek Tesbihler ve Zikirler: Saat Kaçta Okunur?

Mevlid Kandili, İslam dünyasında Hz. Muhammed (S.A.V)’in doğum günü olarak kabul edilen ve ibadetlerle geçirilen mübarek bir gecedir. Rebiülevvel ayının 12. gecesi olan Mevlid Kandili, bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak ediliyor. Müslümanlar bu özel geceyi ibadetlerle geçirirken, tesbih ve zikirler çekerek dualarla Allah’a sığınıyorlar. Peki, Mevlid Kandili’nde hangi tesbihler çekilmeli, hangi zikirler okunmalı ve bu ibadetler ne zaman yapılmalıdır?

MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ NE ZAMAN ÇEKİLMELİ?

Mevlid Kandili’nde zikirlerin ve tesbihlerin belirli bir saati yoktur. Akşam namazı sonrası başlayarak gece boyunca zikirler ve dualar edilebilir. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan ibadetlerin daha faziletli olduğuna inanılır. Bu nedenle, yatsı namazından sonra da tesbih ve zikirlerin yapılması tavsiye edilir. Kandil gecelerinde yapılan ibadetler, kişinin Allah’a olan yakınlığını artırma vesilesi olarak kabul edilir.

MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ NELERDİR?

Mevlid Kandili’nde çekilmesi önerilen tesbihler, günahların affına vesile olan ve Allah’a yakınlaşmayı sağlayan dualar ve zikirlerdir. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler şu tesbihleri çekebilirler:

Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber (Sübhânallâhi, Elhamdülillâh, Lâ ilâhe illallah, Allahu ekber)

(Sübhânallâhi, Elhamdülillâh, Lâ ilâhe illallah, Allahu ekber) Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm (Her türlü güç ve kuvvet ancak Yüce Allah’tandır)

Tesbihler, Mevlid Kandili’nde yapılan ibadetlerin bir parçası olup, her biri Allah’a yönelişi simgeler.

MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ VE DUALAR

Mevlid Kandili gecesi, Allah’a bol bol dua edilip zikirler çekilmesi gereken bir gecedir. İşte bu özel gecede okunacak bazı zikirler:

“Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed”

Bu zikir, Hz. Muhammed’e (S.A.V) salavat getirmek için okunur.

“Estağfirullah”

Bu kelime ile günahların affı için Allah’tan bağışlanma dilenir.

“Sübhànallah”

Allah’ın her türlü noksandan uzak ve yüce olduğunu ifade eder.

“Elhamdülillâh”

Allah’a olan şükran duygularını ifade eden bir zikir.

“Allahu ekber”

Allah’ın büyüklüğünü ifade eden bir zikir.

“Lâ ilâhe illallah”

Allah’tan başka ilah olmadığını ifade eden bu zikir, iman tazelemenin en büyük ifadelerinden biridir.

Bu zikirler Mevlid Kandili’nde yapılacak en güzel ibadetlerdendir ve bu geceyi ihya etmek isteyen müminlerin dilinden düşmemelidir.

MEVLİD KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER

Mevlid Kandili’nde yapılacak özel ibadetler, kişinin Allah’a olan yakınlığını artırması için bir fırsattır. Ancak bu geceye özel olan ibadetlerin yanı sıra, her kandil gecesinde yapılması gereken genel ibadetler de vardır. İşte Mevlid Kandili’nde yapılması önerilen bazı ibadetler:

1. KUR'ÂN-I KERİM OKUMAK

Mevlid Kandili’nde Kur'ân-ı Kerim okumak, Allah’ın kelamına olan sevgi ve bağlılığı tazelemenin en güzel yollarından biridir. Bu gecede Kur'an okuyup anlamaya çalışmak, ruhu arındırır ve kişiyi manevi bir huzura kavuşturur.

2. PEYGAMBER EFENDİMİZ’E SALAVAT GETİRMEK

Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğumu vesilesiyle bol bol salavat getirilmesi de bu gecenin en önemli ibadetlerinden biridir. Peygamberimize olan sevgi ve saygıyı ifade eden salavatlar, onun şefaatini ümit etmemize vesile olur.

3. NAZİF VE KAZA NAMAZLARI KILMAK

Mevlid Kandili gecesi, kazaya kalan namazların kılınması için büyük bir fırsattır. Nafile namazlar ve diğer ibadetler de bu gece yapılacak önemli ibadetler arasında yer alır.

4. SAMİMİ TÖVBE VE İSTİĞFAR ETMEK

Bu geceyi fırsat bilerek günahlardan arınmak için tövbe etmek de çok önemlidir. Samimi bir tövbe ile Allah’a yönelmek, Mevlid Kandili’nin maneviyatını derinleştirir.

5. DUALARLA ALLAH’A YAKINLAŞMAK

Bu gece yapılacak en güzel ibadetlerden biri de bol bol dua etmektir. Hem kendiniz hem de mümin kardeşleriniz için dualar etmek, Allah’ın rahmetine erişmek için önemli bir fırsattır.

MEVLİD KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTMAK

Mevlid Kandili’nin gündüzünde oruç tutmak da büyük bir fazilet olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz’in doğumunu anarken, oruç tutarak nefsi terbiye etmek ve Allah’a daha da yakınlaşmak mümkündür. Oruç, hem bedenin hem de ruhun arınmasına vesile olur.

Mevlid Kandili, İslam dünyasında büyük öneme sahip olan mübarek gecelerden biridir. Bu özel geceyi zikirlerle, tesbihlerle, dualarla ve ibadetlerle geçirerek Allah’a yakınlaşmak ve maneviyatımızı güçlendirmek biz Müslümanların en büyük arzusudur. Bu geceyi en verimli şekilde geçirmek için Mevlid Kandili’ne has tesbih ve zikirleri çekmeyi unutmamak gerekir