Mezitli'de MESKİ İçmesuyu Hattını Yeniledi, Yollar Asfaltlandı

MESKİ, Mezitli'de 74 bin 569 metre içmesuyu hattını yeniledi; Ziya Gökalp, Kıbrıs ve Uygur caddelerinde toplam bin 344 ton asfalt serildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:52
Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli ilçesinde altyapı iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor.

Projenin kapsamı

Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 74 bin 569 metre içmesuyu hattı yenilendi. Hattın yenilenmesiyle eş zamanlı yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt kaplama da yapıldı.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ziya Gökalp Caddesi, Kıbrıs Caddesi (Üniversite Caddesi doğusu) ve Uygur Caddesinde toplam bin 344 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Hedeflenen faydalar

Yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Mezitli ilçesinde su kesintilerinin önüne geçilmesi, yolların daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Proje, hem altyapı dayanıklılığını artırmayı hem de günlük ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

