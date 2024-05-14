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Migros o ürünleri 25 TL'ye indirdi! Migros aktüel indirimi çok konuşulacak

Migros Marketten müşterilerine büyük jest! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 11:06
Migros o ürünleri 25 TL'ye indirdi! Migros aktüel indirimi çok konuşulacak

Migros Market haftalık indirimlerle yüzleri güldürmeye devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİGROS MARKET İNDİRİMLERİ

Migros Market her hafta yaptığı indirimli ürünleriyle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Markette bu hafta aldım bitti indirimleri kapsamında indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;

migros market aldım bitti indirimleri

Frocx Ambalaj Kağıdı 24,95 TL

Evvon Prizma Pet Fısfıs 500 ml 29,95 TL

Anki Toys Parmak Kukla Seti 39,95 TL

Vlc Görünmez Renkli Sneakers Erkek Çorabı 2’li 39,95 TL

Vlc Kadın Görünmez Renkli Sneakers Çorabı 2’li 39,95 TL

Topstar Figürlü Spiralli Renkli Pipet 4’lü 44,95 TL

Plastart Fresh Box Saklama Kabı Çeşitleri 49,95 TL

Titiz Take And Go Taşınabilir Kaşıklı Atıştırmalık Kabı 600 Ml 59,95 TL

Bee Home Şişe ve Kutu Organizeri (Pet) 35,5x15x9 cm 109,95 TL

Hareket Sensörlü Usb Şarjlı Led Işık Lamba 129,95 TL

Bestchoice Desenli Termos Çanta 11 L 129,95 TL

Dynamic Çok Fonksiyonlu Cep Çakısı 129,95 TL

Cambu 2’si 1 Arada French Press 149,95 TL

S-lınk Sl-f256 Beyaz ve Kırmızı SMD Kamp Feneri 149,95 TL

Sneakers Life Toparlayıcı Kadın Tayt 159,95 TL

Dynamic Çok Amaçlı 11 Fonksiyonlu Pense 169,95 TL

Evde Home Dertsiz Masa Örtüsü 140×140 Cm 179,95 TL

Gamon Kafaüstü Bluetooth Kulaklık Gm-10 199,95 TL

Granit Desenli Rejisör Koltuk 269,95 TL

Forlife Fl-3365 120W Solar Işıldak 299,95 TL

Proforce Uyku Tulumu 180×75 cm 499,95 TL

Exent Kamp Çadırı 2 Kişilik 200x120x110 cm 629,95 TL

Voit Çift Kişilik Şişme Yatak 191×137 cm 699,95 TL

Philips Airfryer XXL Hd9870/20 Premium 7.3 Lt 7.999,95 TL

Seg NFW 4802 434Lt E Enerji No Frost Beyaz Buzdolabı 14.299,95 TL

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