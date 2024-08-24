Migros'tan kaçırılmayacak fırsat! 912 TL'den 684 TL'ye düştü.

Migros Ağustos Ayına Büyük İndirimlerle Girdi

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden Migros, Ağustos ayında müşterilerine geniş bir yelpazede indirim fırsatları sunarak dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok kategorideki fiyatlar, %57’ye varan indirimlerle düşürüldü. Migros'un Ağustos ayı indirimleri, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlarken, kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşma imkanı sunuyor.

PİLİÇ ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER

Migros’un en dikkat çeken indirimlerinden biri, piliç ürünlerinde yapılan büyük indirimlerdir. Beypiliç ve Erpiliç markalarının en sevilen ürünleri arasında yer alan but ızgara ve fileto çeşitlerinde, fiyatlar %47'ye varan oranlarda indirildi. Örneğin, Beypiliç But Izgara Kg ürünü, 199,95 TL’den satışa sunuluyor. Piliç fileto ürünlerinde ise %57’ye varan indirimler uygulanıyor. Bu fırsatlar, sağlıklı ve lezzetli piliç ürünlerini daha uygun fiyatlarla sofralarınıza getiriyor.

BAL ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK FIRSATLAR

Migros, sadece piliç ürünlerinde değil, diğer temel gıda maddelerinde de büyük indirimler sunuyor. Bitlis Yüksek Yayla Çiçek Balı, sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için oldukça cazip bir indirimle karşınıza çıkıyor. Kaldera Bitlis Yüksek Yayla Çiçek Balı 850 g ürünü, 379,95 TL yerine sadece 199,90 TL’ye satışa sunuluyor. Bu büyük indirim, doğal ve katkısız bal sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİMLER

Gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünlerinde de büyük indirimler yapan Migros, ev temizliği ve kişisel bakımda kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturuyor. Mr. Oxy Yüzey Temizlik Havlusu Beyaz Sabun 100'lü paketi, %57 indirimle sadece 59,95 TL’ye satılıyor. Ayrıca, Cif Krem Yeni Nesil Yüzey Temizleyici Limon 1500 ml, %25 indirimle 89,95 TL’ye sunuluyor. Ev temizliğinde etkili sonuçlar sunan bu ürünler, bütçenizi zorlamadan evinizi hijyenik tutmanızı sağlıyor.

İÇECEK VE ATIŞTIRMALIKLARDA CAZİP FIRSATLAR

Migros’un indirimleri, içecek ve atıştırmalık kategorisinde de devam ediyor. Yaz aylarının serinletici içeceklerinden olan Lipton Ice Tea’nin farklı aromaları, %12 indirimle satışa sunuluyor. 1,5 litrelik şişelerle sunulan Lipton Ice Tea Karpuz ve Nane, Mango, Green, Limon Aromalı ve Şeftali Aromalı çeşitleri sadece 35,00 TL’ye satışa sunuluyor. Atıştırmalık ürünlerde de indirim fırsatları mevcut. Lay’s Fırından Yoğurt Mevsim Yeşillikleri Patates Cipsi Parti Boy 134 gr, %12 indirimle 39,50 TL’ye satılıyor.

MİGROS'TA DİĞER KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Migros, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra diğer kategorilerde de cazip indirimler sunuyor. Bor Şeker Toz Şeker 5 kg, %40 indirimle sadece 164,95 TL’ye satışta. Ayrıca, Superfresh Peynirli ve Ispanaklı Rulo Börek çeşitleri de %40 indirimle 55,95 TL’den satışa sunuluyor. Bu indirimler, özellikle geniş aileler için büyük tasarruf imkanı sağlıyor.

Migros’un sunduğu indirim fırsatları sadece bu ürünlerle sınırlı değil. Her hafta yenilenen kataloglarla, geniş bir ürün yelpazesinde indirim fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Ağustos ayına özel olarak hazırlanan bu indirimler, kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayarak bütçenize destek oluyor.

MİGROS’UN AĞUSTOS İNDİRİMLERİNİ KAÇIRMAYIN

Migros, Ağustos ayında sunduğu geniş indirim yelpazesiyle müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Piliç eti, bal, temizlik ürünleri, içecekler ve atıştırmalıklar gibi temel ihtiyaçlarınızı %57’ye varan indirimlerle karşılayabilir, kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Migros’un sunduğu bu cazip fırsatlar, bütçenizi rahatlatırken, alışverişin keyfini çıkarmanıza olanak tanıyor.

En yakın Migros mağazasına uğrayarak veya online alışveriş platformu üzerinden bu indirimlerden yararlanabilirsiniz. Unutmayın, Ağustos ayına özel bu indirimler stoklarla sınırlı, bu yüzden elinizi çabuk tutun!