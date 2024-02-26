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Mikrodalga fırın, airfryer, akıllı telefon geliyor! BİM teknoloji indirimini başlattı

Elektronik eşyalarda dev indirim başladı! BİM Market fırsatlarını kaçırmayın! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:13
Mikrodalga fırın, airfryer, akıllı telefon geliyor! BİM teknoloji indirimini başlattı

Elektronik eşya almadan önce mutlaka BİM'e gidin! Büyük kampanya duyurusu yapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM MARKET KAMPANYALARI

Son dönemlerde fiyatı en çok artan sektörlerden biri de elektronik sektörü oldu. Evine elektronik eşya almadan önce kampanyaları araştıran vatandaşlara BİM güzel haberi verdi! BİM Marketlerde indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları listelendi! Markette indirimli olarak satılacak ürünler ve indirimli fiyatları şu şekilde;

bim market indirimli fiyat listesi

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 259 TL

Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr: 219 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr: 109 TL

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 135 TL

Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre: 39,50 TL

İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre: 47,50 TL

İçim Kefir 1 Litre: 44,50 TL

Yörükoğlu %15 Yağlı Krema 200 ml: 21,50 TL

Yörükoğlu Sade Süt 180 ml: 6,95 TL

Yörükoğlu Süt: 7,25 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 gr: 49,50 TL

Şahin Dana Parmak Sucuk 300 gr: 189 TL

Namet Soslu Dana Burger Köfte: 55 TL

Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 gr: 52,50 TL

Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 gr: 85 TL

Superfresh Patates 1 Kg: 82,50 TL

Banvit Nugget: 79 TL

Banvit Schnitzel 1000 gr: 79 TL

Nut Master Kakaolu Fındık Kreması 720 gr: 59,50 TL

Eti Pronot Glutensiz Bebe Bisküvisi 180 gr: 39,50 TL

Züber Karışık Kuruyemiş Hurma Bar 3x35 gr: 34,50 TL

Ülker Çokomel Marshmallowlu Sade Bisküvi 15x12 gr: 34,50 TL

Eti Popkek Hindistan Cevizli Mini Kek 180 gr: 29,50 TL

Ülker Dankek Çilekli Rulo Pasta 235 gr: 29,50 TL

Ülker Halley Muzlu Atıstırmalık 3x66 gr: 27,50 TL

Çokonat 3'lü: 24,50 TL

Bebeto Yumuşak Şeker 200 gr: 19,50 TL

Ülker Çokoprens Midi 160 gr: 18,50 TL

Nestle Çikolata 60 gr: 16,50 TL

Ülker Beyaz Çikolata Kaplamalı Gofret 35 gr: 4,95 TL

Cafe Crown Hazır Kahve Çeşitleri: 99,50 TL

Cafe Crown Cappuccino + Bardak Set: 99,50 TL

Jacobs Monarch Gold Çözünebilir Kahve 100 gr: 79,50 TL

Fiskobirlik Çaytanesi Siyah Çay Demlik Poşet 100'lü: 59,50 TL

Fiskobirlik Çaytanesi Siyah Çay 500 gr: 52,50 TL

Doğuşçay Bitki Çayı Çeşitleri: 22,50 TL

Mesh Meyve Çayı Çeşitleri: 22,50 TL

Simbat Siirt Fıstığı 300 gr: 145 TL

Keyifçe İri Kırık Ceviz İçi 400 gr: 125 TL

Keyifçe Cevizli Muska 400 gr: 59,50 TL

Tariş Kuru Meyve Karışımı 250 gr: 49,50 TL

Tariş Antep Karası Üzümü 250 gr: 42,50 TL

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