Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bünyesindeki eksiklikleri gidermek üzere 100 memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan ilanda, öğretmenlik alanları ve öğretmenlik dışı alanlar için müfettiş yardımcılığı kadrolarına başvuruların kabul edileceği belirtiliyor. Alım süreci, eğitim müfettiş yardımcılığı için gerçekleştirilecek olan yarışma sınavıyla gerçekleştirilecek.

100 MEMUR ALIMI KONTENJAN BİLGİSİ

MEB, yayımladığı ilana göre 100 kişilik kadro için iki ayrı kategori üzerinden alım yapacak.

A. ÖĞRETMENLİK ALAN BAŞVURULARI

50 kişilik kontenjan, öğretmenlik alanlarından başvuran adaylar için ayrılmıştır. Bu adayların, başvuru yapmadan önce duyurudaki "A. Öğretmenlik Alan Başvuruları" bölümünde yer alan şartları dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

B. ÖĞRETMENLİK DIŞI ALAN BAŞVURULARI

Diğer 50 kişilik kontenjan ise, öğretmenlik dışı alanlardan başvuran adaylar için ayrılmıştır. Bu gruptaki adaylar, "B. Öğretmenlik Dışı Alan Başvuruları" bölümündeki açıklamalara uygun olarak hareket etmelidir.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

MEB, müfettiş yardımcısı alımı için başvuracak adaylardan bazı özel şartlar aramaktadır. Genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar geçerlidir. Ek olarak, aşağıdaki koşullar da sağlanmalıdır:

Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olmak). Adaylık süresi dahil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak. Halen Bakanlık öğretmen kadrolarında görev yapıyor olmak. Eğer adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil öğretmenlikte 8 yıl ve daha az hizmeti varsa, en az 3 yıl MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmış olmalıdır.

8 YILIK ÖĞRETMENLİK HESABI NASIL YAPILACAK?

8 yıllık öğretmenlik süresinin hesabı, resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen sürelerin toplamına göre yapılacaktır. Ayrıca, askerlik hizmetinin Temel askerlik eğitiminden sonra MEB’e bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirilen süreleri de göz önünde bulundurulacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB, müfettiş yardımcısı alımı için başvuruların Ekim ayında yapılacağını duyurdu. Başvuru tarihleri 14-25 Ekim 2024 olarak belirlenmiştir. Adayların, belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Sınava katılacak adayların, başvuru tarihleri içinde MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmesi hesabına ödeme yapmaları da zorunludur.

SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!

Başvuruların nasıl yapılacağı ve sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiler MEB'in resmi web sitesinde ve duyurularda yer alacaktır. Adayların, başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları büyük önem taşımaktadır.