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Milli Saraylar İdaresi güvenlik personeli alacak! Başvuru şartları açıklandı

Kamuda memur olmak isteyenlere bayram öncesi müjde! İşsizliğin artış gösterdiği son günlerde memur olarak çalışmak isteyenlere büyük bir iş fırsatı haberi geldi. İşte detaylar….

Yayın Tarihi: 04.06.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:11
Milli Saraylar İdaresi güvenlik personeli alacak! Başvuru şartları açıklandı

Kurban Bayramı öncesi iş arayanların yüzünü güldürecek bir iş haberi geldi. Kamuda memur olarak çalışmak isteyenlerin duyunca havalara uçacağı iş fırsatı için tüm ayrıntılar haberimizde…

dizi

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Kamu Hizmeti Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde 30 güvenlik ve koruma pozisyonu alımı için sınav yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında görevlendirilen çalışanların başvuruları 23 Mayıs – 2 Haziran 2024 tarihleri arasında Kariyer Portalı üzerinden yapılacak.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 30 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI OLACAK

BAŞVURU KOŞULLARI?

Adayların, ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında düzenlenen KPSS sınavında KPSS P3 puan kategorisinde en az 60 puan almaları gerekmektedir. Ayrıca, geçerlilik süresi dolmamış silahlı güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak kişilerin ayrıca 35 yaşının altında olması ve üniversite mezunu olması gerekmektedir.

SINAV SÜRECİ

Başvuruları değerlendirildikten sonra KPSS puan sıralamasına göre 240 aday sözlü sınava katılmaya davet edilecek. Sözlü sınavda adaylar bilgi düzeyi, anlatım becerileri, sunum becerileri ve genel kültür gibi farklı kriterlere göre değerlendirilecek. Sözlü sınavı geçmek için adayların ortalama en az 60 puan alması gerekir.

DEĞERLENDİRME VE ATAMA

Sınav sonuçları, KPSS puanları ile sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Başlangıç ve hazırlık adayları, geçme puanı en yüksek olan adaydan başlanarak ilan edilecektir. Aday gösterilmeye hak kazanan adaylar gerekli belgeleri ilan edilen süre içerisinde Milli Saraylar İdaresi'ne teslim edeceklerdir.

DİĞER BİLGİLER

Başvuru ve adaylık sürecine ilişkin tüm duyurular Kariyer Portalı ve Milli Saray İdaresi'nin internet sitelerinde yayınlanacaktır. Adayların sınav ve atama ile ilgili haklarının kaybolmaması açısından bu duyurulara uymaları önemlidir.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, şeffaf ve adil bir işe alım süreci ile nitelikli güvenlik ve güvenlik görevlilerini kadrosuna katmayı amaçlamaktadır. Adaylara başarılar diliyoruz.

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