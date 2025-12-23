DOLAR
Minik GKV'ler 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu Töreninde Sahne Aldı — 104. Yıl

GKV Özel Anaokulu öğrencileri, Gaziantep’in kurtuluşunun 104.yılında sahneledikleri drama ve koro ile duygusal anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:02
Minik GKV'ler 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu töreninde sahne aldı

104.yıl etkinliklerinde duygusal anlar ve görsel şölen

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu töreninde, GKV Özel Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Törene Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim ve Mütevelli Kurulu Başkanı Esra İbanoğlu, Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim ve Mütevelli Kurulu Üyeleri, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, idareciler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıl etkinlikleri kapsamında GKV Özel Anaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen program, drama, koro ve sahne görselleriyle görsel bir şölene dönüştü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, GKV Özel Okulları Drama Öğretmeni Dilek Özkülekçi tarafından sahneye uyarlanan Yüreği yiğit, baklavası tatlı Antepli adlı drama izleyenleri duygulandırdı.

Drama, Antep halkının işgale karşı direnişini, birlik ve dayanışma ruhunu çocukların bakışıyla aktardı. Sahneye çıkan baklavacı, bakırcı, baharatçı ve yemenici gibi kent simge meslekleri ile Şahinbey’in vatan savunmasındaki kararlılığı, mizahi ve duygusal unsurlarla canlandırıldı. Antep halkının "Bu şehir sahipsiz değil" duruşu sahne diliyle güçlü biçimde vurgulandı.

Gösterinin ardından, GKV Özel Okulları Müzik Öğretmeni Ahmet Can Çeteci yönetiminde miniklerin koro dinletisi sahne aldı ve birbirinden güzel parçalar seslendirildi. Sahne tasarımı ise GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Meryem Gürsel tarafından hazırlandı ve izleyicilerden tam not aldı.

Programı izleyen GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra İbanoğlu ve Başkan Vekili Aysel Tokatlı, emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecileri kutlayarak, Minik öğrencilerimiz bugün sergiledikleri duruşla bu kentin, bu ülkenin sahipsiz olmadığını bir kez daha dünyaya haykırmıştır. Emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin yanı sıra bizlerden desteğini esirgemeyen velilerimizi kutluyoruz ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

