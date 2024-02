Miraç Kandili’nde neler yapmalıyız? İşte Miraç Kandili’ne özel ibadet rehberi

Miraç Kandili'nde Nasıl İbadet Edilir? (Miraç Kandili Duaları)

"Üç aylar" olarak bilinen ve rahmet ve bereket dolu olan dönemin ikinci kandili olan Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmeyi arzu eden vatandaşlar, kandil günlerinde neler yapılması gerektiğini merak ediyor. Peki, Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Miraç Kandili ibadetleri hakkında detaylar haberimizde...

İslam inancına göre, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in ilahi makamlara ve Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili, 6 Şubat 2024 tarihinde kutlanıyor. Miraç Kandili öncesinde en çok sorulan sorulardan biri de ibadetler oldu.

Miraç Kandili, kadir Gecesi'ne benzer bir öneme sahiptir ve bu gecede yapılan dualar kabul olur. Miraç Kandili gecesinde Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak ve çok dua etmek tavsiye edilir. Miraç veya Mirac, İslam'da peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göklere çıktığı olaydır. Arapça'da kelime anlamı olarak yükselme demektir ve merdiven manasına gelen uruc kökünden türemiştir.

BEŞ VAKİT NAMAZ FARZ OLDU

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz oldu, Allah'a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verildi ve Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan "Amenerrasulü" indirildi.

Bu gecede Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de bahsedilen insanın yaşam hakkını, onur ve değerini korumayı, toplumun barış ve güvenini sağlamayı hedefleyen ahlak ve fazilet kurallarını öğretti.

MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler şunlardır:

Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutmak ve kandili oruçlu karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz "Recep ayında bir gün ve bir gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz yıl oruç tutmuş ve yüz yıl ibadet etmiş gibidir" buyurdu. Salat ü selâm okumak. Bu mübarek gecede hatalarımızdan ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfar etmeliyiz. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmak çok önemlidir. Kaza namazı olan kimseler, bu namazlarını kaza etmelidirler. Ayrıca tesbih namazı da kılabilirler. Fakat kaza namazı olan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz kılmak yerine kaza namazı kılmaları daha uygun olur. Bu yüzden kaza namazı olan kimseler çok kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyet etmeli ve böylece kılmalıdırlar.

Miraç Kandili Duaları

Bu gece, Allah’ın katına çıkarılan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) şerefli yolculuğunu anıyoruz. Miraç gecesi, dualarımızın kabul olacağı mübarek bir zaman. Peki, bu gecede hangi duaları okumalıyız? İşte Miraç Kandili duaları;

Allah’a Sığınma Duaları

Allah’ım! Zayıflıktan, üşengeçlikten, korkudan, pintilikten, ihtiyarlıktan, katılıktan, fakirlikten, rezillikten ve düşkünlükten şüphesiz sana sığınırım. Nankörlükten, küfürden, isyandan, ayrılıktan, nifaktan, gösterişten ve riyadan sana sığınırım. Sağır olmaktan, dilsiz olmaktan, deli olmaktan, cüzamlı olmaktan, alacalı olmaktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım."

“Allah’ım! Yararsız bilgiden, duymayan kalpten, kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten ve açlıktan şüphesiz sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü dosttur. İhanetten de sana sığınırım, çünkü o ne kötü yoldaştır. Üşengeçlikten, pintilikten, korkudan, ihtiyarlıktan, ömrün en kötü zamanına erişmekten, Deccal’ın fitnesinden, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden şüphesiz sana sığınırım. Allah’ım! Kuşkusuz biz senden yolda inleyen, titreyen ve tövbe eden kalpler istiyoruz.

Allah’ım! Kuşkusuz biz senden tam bir mağfiret, emrinin yardımcılarını, her günahdan kurtuluş, her hayrı elde etme, cenneti kazanma ve cehennemden kurtuluş istiyoruz.” “Allah’ım! Kuşkusuz ben tembellikten, ihtiyarlıktan, günah işlemekten, borçlanmaktan, kabir fitnesinden ve azabından, cehennem fitnesi ve azabından, zenginliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden şüphesiz sana sığınırım. Mesih Deccal’ın fitnesinden şüphesiz sana sığınırım. Allah’ım! Hatalarımı suyla, karla, doluyla benden uzaklaştır ve kalbimi beyaz giysinin lekeden arındırıldığı gibi hatalardan arındır ve hatalarımı benden doğuyla batının arasını ayırdığın gibi ayır.”

Allah’a Hamd Duaları

“Allah’ım! Verdiğin nimetin gitmesinden, bahşettiğin sağlık ve afiyetin kaybolmasından, ansızın vereceğin azaptan ve her türlü öfken-den şüphesiz sana sığınırım.” “Allah’ım! Her türlü kötü huylardan, kötü işlerden, heveslerden ve hastalıklardan şüphesiz sana sığınırım.” “Allah’ım! Kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü dosttan ve oturduğum yerde kötü komşudan şüphesiz sana sığınırım.” “Allah’ım! Senin öfken-den hoşnutluğuna, azabından affına sığınırım, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla asla övemem. Sen kendi nefsini övdüğün gibisin.” “Allah’ım! Yaptığım şeyin ve yapmadığım şeyin kötülüğünden şüphesiz sana sığınırım.”

Allah’a Şahitlik Duaları

“Allah’ım! Fakirlikten, azlıktan, zillettten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan şüphesiz sana sığınırım. Allah’ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, senin yalnızca Rab olduğuna, ortağın olmadığına şahidim. Allah’ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin senin kulum ve resulün olduğuna şahidim. Allah’ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben bütün kulların kardeş olduğuna şahidim. Allah’ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan kıl, ey celal ve ikram sahibi.”