MSB Sözleşmeli Er Alımı İçin 16 Bin Kadro Açtı: Başvuru Süreci ve Şartları

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN KRİTİK DUYURU: SÖZLEŞMELİ ER ADAYLARI İÇİN YENİ GELİŞMELER

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geleceği için önemli bir adım daha atıldı. Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli er adaylarına yönelik güncel durum bilgilerini paylaştı.







E-DEVLET ÜZERİNDEN GÜNCEL BİLGİLER Haziran 2023’te gerçekleştirilen temin faaliyetlerine katılan adaylar, e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak, Çağrı/Sınav Durumu menüsünden güncel durumlarını sorgulayabilecekler.

ADAYLARIN DİKKATİNE: E-DEVLET ŞİFRESİ GEREKLİ Sürecin şeffaf ve doğru bir şekilde yönetilmesi için adayların e-Devlet şifresine ihtiyaçları olacak. Bu sayede, adaylar adaylık süreçleriyle ilgili en güncel bilgilere ulaşabilecekler.

YETKİLİLERDEN TAM DESTEK Türk Silahlı Kuvvetleri yetkilileri, adayların herhangi bir sorun yaşamaları durumunda destek için hazır olduklarını belirtiyorlar.

• MSB sözleşmeli er alımı güncel durum sorgulama nasıl yapılır?

Adaylar, e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak Çağrı/Sınav Durumu menüsünden güncel bilgilere ulaşabilirler.

• MSB sözleşmeli er alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

• MSB sözleşmeli er alımı için e-Devlet şifresi nasıl alınır?

e-Devlet şifresi, PTT şubelerinden veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınabilir.