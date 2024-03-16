Muğla Büyükşehir Belediyesi personel alımı! Kimliğini, diplomasını kapan başvuruya koşacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve ihtiyaçları karşılamak adına 29 geçici işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 12 Mart'tan itibaren kabul edilecek ve adayların belirtilen şartları karşılaması bekleniyor.

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler arasında kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, öğrenim belgesi ve sağlık raporu bulunuyor. İŞKUR tarafından gönderilen adaylar, belge kontrolü için 22 Mart 2024 tarihine kadar başvuru belgelerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi'ne ulaştırmalıdır.

Belge kontrolü sonrasında başvuru şartlarına uyan adaylar arasından belirlenecek asil ve yedek liste, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Çalışma süresi, işe giriş tarihinden itibaren 5 ay 29 gün olarak belirlenmiştir ve en geç 31 Aralık 2024'te sona erecektir.





İşe alım süreci tamamlanan ve çalışma süresi sonunda iş akitleri vize süresinin bitimi nedeniyle askıya alınan adaylar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden vize alındığı takdirde ve ilgili pozisyon devam ediyorsa sonraki dönemde tekrar işe başlatılacaktır.

Başvurular, 12-18 Mart 2024 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi'ne yapılmalıdır. Başvuruların ardından noter huzurunda çekilecek kura ile asil ve yedek liste belirlenecek, süreçle ilgili duyurular www.mugla.bel.tr resmi web adresinden takip edilebilecektir. Muğla halkı, bu önemli iş fırsatını değerlendirmek adına başvurularını titizlikle tamamlamalıdır.