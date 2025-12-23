Muğla'da 103 denetçiyle 'Güvenli gıda' operasyonu

Yaklaşan yeni yıl öncesinde, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi amacıyla Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gıda denetimleri en üst seviyeye çıkarıldı. Sahada yürütülen çalışmalarla gıda güvenliği tüm yönleriyle mercek altına alınıyor.

Denetim kapsamı

Denetimler, tarladan sofraya gıda zincirinin her aşamasını kapsayacak şekilde planlandı. Ekiplere üretim tesislerinden satış noktalarına, restoran ve otel gibi toplu tüketim alanlarından market raflarına kadar geniş bir denetim alanı verildi. İncelenen başlıca konular arasında ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları, muhafaza koşulları ve içeceklerin bandrol ve fatura kontrolleri yer alıyor.

Saha ekipleri ve uygulamalar

Muğla genelinde görev yapan 103 uzman denetçi, ilçe ilçe gezerek hiçbir noktanın denetimsiz kalmamasını sağlıyor. Vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek durumlarda ekipler anında müdahale ediyor ve mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında yasal prosedürler uygulanıyor.

Yetkililer, denetimlerin yalnızca yılbaşı öncesiyle sınırlı kalmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri paylaştı: "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması temel hedefimizdir. 103 kişilik ekibimizle sahadayız; üretimden tüketime kadar her aşamada aralıksız denetim yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade edilmeyecektir"

İhbar hattı ve denetim takvimi

Vatandaşlar, alışveriş sırasında karşılaştıkları şüpheli durumları veya hijyen eksikliklerini "Alo 174 Gıda Hattı" üzerinden yetkililere bildirebilecek. Yetkililer, denetimlerin yılbaşı gecesine kadar artarak süreceğini bildiriyor ve halkın dikkatli olmasını istiyor.

