DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,67 -0,61%
ALTIN
6.172,96 -1,14%
BITCOIN
3.745.477,37 1,04%

Muğla'da 103 Denetçiyle 'Güvenli Gıda' Operasyonu

Muğla'da 103 uzman denetçiyle tarladan sofraya kapsamlı 'Güvenli gıda' denetimleri sürüyor; hijyen, son kullanma, muhafaza ve bandrol kontrolleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:17
Muğla'da 103 Denetçiyle 'Güvenli Gıda' Operasyonu

Muğla'da 103 denetçiyle 'Güvenli gıda' operasyonu

Yaklaşan yeni yıl öncesinde, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi amacıyla Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gıda denetimleri en üst seviyeye çıkarıldı. Sahada yürütülen çalışmalarla gıda güvenliği tüm yönleriyle mercek altına alınıyor.

Denetim kapsamı

Denetimler, tarladan sofraya gıda zincirinin her aşamasını kapsayacak şekilde planlandı. Ekiplere üretim tesislerinden satış noktalarına, restoran ve otel gibi toplu tüketim alanlarından market raflarına kadar geniş bir denetim alanı verildi. İncelenen başlıca konular arasında ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları, muhafaza koşulları ve içeceklerin bandrol ve fatura kontrolleri yer alıyor.

Saha ekipleri ve uygulamalar

Muğla genelinde görev yapan 103 uzman denetçi, ilçe ilçe gezerek hiçbir noktanın denetimsiz kalmamasını sağlıyor. Vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek durumlarda ekipler anında müdahale ediyor ve mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında yasal prosedürler uygulanıyor.

Yetkililer, denetimlerin yalnızca yılbaşı öncesiyle sınırlı kalmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri paylaştı: "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması temel hedefimizdir. 103 kişilik ekibimizle sahadayız; üretimden tüketime kadar her aşamada aralıksız denetim yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade edilmeyecektir"

İhbar hattı ve denetim takvimi

Vatandaşlar, alışveriş sırasında karşılaştıkları şüpheli durumları veya hijyen eksikliklerini "Alo 174 Gıda Hattı" üzerinden yetkililere bildirebilecek. Yetkililer, denetimlerin yılbaşı gecesine kadar artarak süreceğini bildiriyor ve halkın dikkatli olmasını istiyor.

MUĞLA’DA YILBAŞI MESAİSİ 103 DENETÇİYLE "GÜVENLİ GIDA" OPERASYONU

MUĞLA’DA YILBAŞI MESAİSİ 103 DENETÇİYLE "GÜVENLİ GIDA" OPERASYONU

MUĞLA’DA YILBAŞI MESAİSİ 103 DENETÇİYLE "GÜVENLİ GIDA" OPERASYONU

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis semalarında mercek (lentiküler) bulutlar göze çarptı
2
İstinaftan Dönüş: Ersin Akbaş’ın İsim Tespiti ve İş Kazası Davasında Yeni Umut
3
KAPGEM'in Yatay Mimari Raporu: Erdoğan’ın Çağrısına Bilimsel Katkı
4
Yeni Yıl Festivali Osmangazi Meydanı’nda: Bursa’da Renkli Etkinlikler
5
Vali Sözer’den Bilecik POMEM’e İade-i Ziyaret: Polis Adaylarıyla Buluştu
6
Antalya Büyükşehir, Manavgat’ta Sinyalizasyon Altyapısını Yeniliyor
7
Adıyaman'da 105 Yaşındaki Hanım Orman AK Parti'ye Üye Oldu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi