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Muğla'da Engelli Gençler Askerlik Hayalini Gerçekleştirdi

Muğla'da 64 engelli genç, temsili askerlik uygulaması ile bir günlüğüne asker oldu.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 20:33
Muğla'da Engelli Gençler Askerlik Hayalini Gerçekleştirdi

Muğla'da Temsili Askerlik Töreni Gerçekleşti

Muğla'da, askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen anlamlı bir törenle bir günlük askerlik deneyimi yaşadı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleşen etkinliğe aileleriyle katılan 12'si kadın toplam 64 zihinsel ve bedensel engelli genç, özel olarak hazırlanan üniformalarını giyerek büyük bir heyecanla tören alanında yer aldı.

Taşıdığı Anlam ve Duygular

Törende, Türk bayrağına el basarak yemin eden temsili askerler, bayrak geçişi ile protokolü selamlayarak duygu dolu anlar yaşattı. Ailelerin gözyaşlarını tutamadığı bu özel günde, engelli bireylere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türk milletinin asker bir millet olduğunu vurgulayarak, “Bizim sırtımız yere gelmez”; Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün mazlum milletlerin umudu olduğu mesajını verdi.

Temsili Askerlik Uygulaması

Muğla Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, engellilere bir gün de olsa temsili askerlik yaptırdıklarını kaydetti. Bu uygulamanın dünyada ilk ve tek örnek olduğu için büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Büyük, “Bugün, peygamber ocağında bu duygu selini bizlere yaşatan 64 kınalı kuzumuzun 12’sinin kız evladımız olması ayrıca çok değerli.” dedi. Temsili askerlik yapan bireylerin kıyafetlerinin ise hatıra olarak kalacağına dikkat çekti.

Göz Dolduran Gösteriler

Tören sırasında, İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu tarafından arama kurtarma, narkotik ve asayiş köpekleri ile motosiklet timlerinin sergilediği gösteriler de büyük beğeni topladı.

Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, kurum müdürleri, engelli aileleri ve askeri erkan da katıldı.

Muğla'da askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında...

Muğla'da askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki törene aileleriyle gelen 12'si kadın 64 zihinsel ve bedensel engelli, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Törende, Türk bayrağına el basarak yemin eden temsili askerler, bayrak geçişiyle de protokolü selamladı. Ailelerin gözyaşlarını tutamadığı törende, engelli bireylere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi

Muğla'da askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında...

Muğla'da askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki törene aileleriyle gelen 12'si kadın 64 zihinsel ve bedensel engelli, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Törende, Türk bayrağına el basarak yemin eden temsili askerler, bayrak geçişiyle de protokolü selamladı. Ailelerin gözyaşlarını tutamadığı törende, engelli bireylere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi

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