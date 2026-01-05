Munzur Nehri Kıyısında Beyaz Cennet: Tunceli Havadan Görüntülendi

Havadan çekilen kareler kentin kış güzelliğini gözler önüne serdi

Doğu Anadolu'nun kendine özgü coğrafyasıyla öne çıkan Tunceli, yaklaşık bir haftadır süren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisiyle tamamen beyaza büründü. Kentin dağları, vadileri ve yerleşim alanları kalın bir kar tabakasıyla kaplanırken, ortaya çıkan manzara havadan kaydedildi.

Havadan görüntülerde, Munzur Dağları eteklerinden süzülerek kent merkezinin kıyısından geçen Munzur Nehri dikkat çekiyor. Karla çevrili nehir ve vadinin birleşimi, kentin kış aylarındaki görsel zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Soğuk havanın yol açtığı zaman zaman buzlanmaların görüldüğü kentte, karla kaplanan dağ silsileleri ve Munzur Vadisi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Drone ile kaydedilen görüntüler, kışın sert koşullarına rağmen Tunceli'nin doğal dokusunu ve sakinliğini koruduğunu gösteriyor.

Yerel ve doğal unsurların ön plana çıktığı kareler, kentin kış turizmine dair dikkat çekici bir görsel kayıt sunuyor. Kar ve nehrin oluşturduğu bu doğal kompozisyon, Tunceli'nin mevsimsel çekiciliğini vurguluyor.

