DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Munzur Nehri Kıyısında Beyaz Cennet: Tunceli Havadan Görüntülendi

Tunceli, yaklaşık bir haftadır süren kar ve dondurucu soğukların ardından Munzur Nehri, dağları ve vadisiyle havadan kartpostallık görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:02
Munzur Nehri Kıyısında Beyaz Cennet: Tunceli Havadan Görüntülendi

Munzur Nehri Kıyısında Beyaz Cennet: Tunceli Havadan Görüntülendi

Havadan çekilen kareler kentin kış güzelliğini gözler önüne serdi

Doğu Anadolu'nun kendine özgü coğrafyasıyla öne çıkan Tunceli, yaklaşık bir haftadır süren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisiyle tamamen beyaza büründü. Kentin dağları, vadileri ve yerleşim alanları kalın bir kar tabakasıyla kaplanırken, ortaya çıkan manzara havadan kaydedildi.

Havadan görüntülerde, Munzur Dağları eteklerinden süzülerek kent merkezinin kıyısından geçen Munzur Nehri dikkat çekiyor. Karla çevrili nehir ve vadinin birleşimi, kentin kış aylarındaki görsel zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Soğuk havanın yol açtığı zaman zaman buzlanmaların görüldüğü kentte, karla kaplanan dağ silsileleri ve Munzur Vadisi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Drone ile kaydedilen görüntüler, kışın sert koşullarına rağmen Tunceli'nin doğal dokusunu ve sakinliğini koruduğunu gösteriyor.

Yerel ve doğal unsurların ön plana çıktığı kareler, kentin kış turizmine dair dikkat çekici bir görsel kayıt sunuyor. Kar ve nehrin oluşturduğu bu doğal kompozisyon, Tunceli'nin mevsimsel çekiciliğini vurguluyor.

YAKLAŞIK BİR HAFTADIR KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUĞUN ETKİSİ ALTINDA OLAN TUNCELİ, KARLA KAPLANAN...

YAKLAŞIK BİR HAFTADIR KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUĞUN ETKİSİ ALTINDA OLAN TUNCELİ, KARLA KAPLANAN DAĞLARI VE MUNZUR NEHRİ İLE BİRLİKTE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. ORTAYA ÇIKAN MANZARA, KENTİN KIŞ MEVSİMİNDEKİ EŞSİZ GÜZELLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

YAKLAŞIK BİR HAFTADIR KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUĞUN ETKİSİ ALTINDA OLAN TUNCELİ, KARLA KAPLANAN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engelli Bireylerin Sorunları Antalya'da Masaya Yatırıldı
2
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde bin 627 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
3
Munzur Nehri Kıyısında Beyaz Cennet: Tunceli Havadan Görüntülendi
4
Malatya'da Konut, Rezerv Alan ve Sanayi Çalışmaları Hız Kazandı
5
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 1.627 Hak Sahibi Belirlendi
6
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş Toprağa Verildi
7
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları