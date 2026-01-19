Murat Dağı Kızak ve Kayak Festivali: Kütahya'da Kar Coşkusu

Murat Dağı Kızak ve Kayak Festivali'nde Binlerce Kişi Karın Keyfini Çıkardı

Gediz'de ilk kez düzenlenen etkinlik yoğun ilgiyle gerçekleşti

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, düzenlenen 'Murat Dağı Kızak ve Kayak Festivali' ile tarihindeki en yoğun günlerinden birini yaşadı. Festival, binlerce vatandaşın katılımıyla büyük coşkuya sahne oldu.

Etkinlik Gediz Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival alanında kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaşırken, katılımcılar kayak, kızak ve çeşitli kış etkinlikleriyle doyasıya eğlendi. Özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu.

Vali Musa Işın, etkinlik alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti ve festival kapsamında ikram edilen sucuk ekmek dağıtımına katılarak programa eşlik etti. Vali Işın, kış turizminin Kütahya için büyük bir potansiyel taşıdığını ve Murat Dağı'nın bölge ile ülke turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Milletvekili Ahmet Erbaş da festival sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaşın Murat Dağı'nda kar keyfini yaşadığını belirtti.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ise yaptığı açıklamada, 'İlk kez düzenlediğimiz festivalimiz bölgemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Marmara ve Ege denizlerini besleyen Murat Dağımızda, termal turizmin yanı sıra kayak ve kızak turizmini de canlandırmayı hedefliyoruz. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Festival programında kızak yarışları, kartopu savaşları ve DJ eşliğinde müzik etkinlikleri düzenlendi. DJ ve sunucu Doğukan Alsayın sunumuyla katılımcılar keyifli anlar yaşadı; etkinlik alanı on binlerce kişinin katılımıyla hareketlendi.

Etkinlikte Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, mangal başına geçerek katılımcılara sucuk ekmek ve coğrafi işaretli Gediz Tarhana Çorbası ikram etti.

GEDİZ MURAT DAĞI TERMAL KAYAK MERKEZİ'NDE KAR VE KAYAK KEYFİ