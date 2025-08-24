Mustafa Ceceli, Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Coşturdu

Fuarın 23'üncü gününde Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde sahne aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 23'üncü gününde şarkıcı Mustafa Ceceli konser verdi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde sahneye çıkan Ceceli, sevilen şarkılarını seslendirerek müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konsere Kahramanmaraşlı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi; hayranları şarkılara eşlik etti ve sanatçı katılımcılara teşekkür etti.

Fuar, Aile Yılı kapsamında "Ailecek Fuardayız" temasıyla düzenleniyor. Etkinlikler; konserler, alışveriş stantları, deneyim atölyeleri, yöresel lezzetler ve sergilerle 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

