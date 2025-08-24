DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.708.910,77 -0,08%

Mustafa Ceceli, Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Coşturdu

Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 23'üncü gününde Mustafa Ceceli, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde verdiği konserde hayranlarını coşturdu. Fuar 31 Ağustos'a kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 00:58
Mustafa Ceceli, Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Coşturdu

Mustafa Ceceli, Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Coşturdu

Fuarın 23'üncü gününde Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde sahne aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 23'üncü gününde şarkıcı Mustafa Ceceli konser verdi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde sahneye çıkan Ceceli, sevilen şarkılarını seslendirerek müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konsere Kahramanmaraşlı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi; hayranları şarkılara eşlik etti ve sanatçı katılımcılara teşekkür etti.

Fuar, Aile Yılı kapsamında "Ailecek Fuardayız" temasıyla düzenleniyor. Etkinlikler; konserler, alışveriş stantları, deneyim atölyeleri, yöresel lezzetler ve sergilerle 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 23'üncü gününde şarkıcı Mustafa Ceceli konser verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın...

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Ceceli, Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Coşturdu
2
Erzurum Müzesi'nde Karaz Kültürü Sergisi: 5 bin 500 yıllık miras
3
Trabzon'da 22. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali başladı
4
Erzurum'da Karaz Kültürü Uluslararası Sempozyumu
5
Kazdağları: 300 Milyon Yıllık Masif ve 800 Bitki Türüyle Eşsiz
6
Erzincan'da Terzibaba Külliyesi 29 Ağustos'ta açılıyor
7
İzmir Enternasyonal Fuarı 29 Ağustos'ta Başlıyor — Bosna Hersek Onur Konuğu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı