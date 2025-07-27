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Mustafa Taş, Perşembe Yaylası Yağlı Güreş Festivali'nin Başpehlivancı Oldu

917. Perşembe Yaylası Yağlı Güreş Festivali'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı. Yarışmalar büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 21:10
Mustafa Taş, Perşembe Yaylası Yağlı Güreş Festivali'nin Başpehlivancı Oldu

Perşembe Yaylası'nda Yağlı Güreş Coşkusu

Ordu'da gerçekleştirilen 917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivanlık unvanını Mustafa Taş elde etti.

Etkinlikte Büyüleyici Anlar

Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda düzenlenen festivalin beşinci gününde mehteran takımının eşliğinde dev Türk bayrağı ile alan gezildi. Festival, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık yağlı güreş müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Başkan Güler’den Övgü Dolu Sözler

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, festivalin Aybastı için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Burada gerçekleştirilen güreşler, puan usulü yapılması nedeniyle ayrı bir resmiyeti var. Kıran kırana, mertçe güreşler yapılıyor ve bu bizleri mutlu ediyor." dedi. Güler, Perşembe Yaylası'nın kültürel ve turistik değerlerine de vurgu yaparak herkesi bu güzellikleri keşfetmeye davet etti.

Güreş Ağalığı ve Başpehlivan

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise 1700 güreşçinin üç gün boyunca mücadele ettiğini ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Festivalde güreş ağalığını, 18 milyon 60 bin lira ile en yüksek teklifi veren iş insanı Ender Şahin kazandı.

Mustafa Taş'tan Duygusal Açıklamalar

Birçok ilden pehlivanın katıldığı festivalde Mustafa Taş, finalde amcasının oğlu Erkan Taş'ı yenerek başpehlivan unvanını elde etti. Taş, Karadenizli güreşseverlere teşekkür ederek, "Biz Erkan ile 10-15 yıldır beraberiz. Ayrımız gayrımız yok. Birincilik bana nasipmiş. Bu günlerin hayallerini kurarak geldik, Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Önemli İsimlerin Katılımı

Etkinlikte Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Aybastı Kaymakam Vekili Halil İbrahim Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ordu'da düzenlenen "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş...

Ordu'da düzenlenen "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali"nde başpehlivanlığı Mustafa Taş (fotoğrafta) kazandı.

Ordu'da düzenlenen "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş...

Ordu'da düzenlenen "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali"nde başpehlivanlığı Mustafa Taş (fotoğrafta) kazandı.

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