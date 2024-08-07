Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Yatırım yapmak ya da taşınmaz sahibi olabilmek adına vatandaş bir çok alanda arayışını sürdürüyor. Son zamanlarda ülkemizde İcra Hukuku kapsamında gerçekleştirilen taşınmaz satışları vatandaş için yatırım yapma imkanı sağlıyor. Son dakika açıklaması yapılan icra satışı Sakarya’dan duyuruldu. Sakarya 2. İcra Dairesi, 2023/4942 esas numarasıyla iki farklı taşınmazı icra yoluyla satışa sunulduğunu belirtmiş bulunuyor. Satışa çıkarılan taşınmazlar, Erenler ilçesinde yer almakta ve satışlarında açık arttırma yoluyla yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

SAKARYA’DA İCRADAN SATILIK TAŞINMAZLAR

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yer alan icralık taşınmazlar ile alakalı olarak başvuruları başladığı belirtildi. Bu kapsamda fındık bahçesi niteliğinde ve arazi konumunda İki ana taşınmaz olduğu belirtildi. Yer alan icra ilanı detaylarında; Satışa çıkarılan taşınmazlardan ilki, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde bulunan 2.461,88 m² yüzölçümüne sahip bir fındık bahçesi olduğu belirtilirken, 2. ilanın ise aynı ilçe sınırları içindeki Kayalarreşitbey Mahallesi'nde yer alan 5.214,37 m² yüzölçümüne sahip bir tarla olduğu açıklandı.









İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI

2 taşınmaz ile alakalı yapılan açıklamada İlk artırmaların başlangıç tarihi 25 Eylül 2024, son artırmaların bitiş tarihi ise 31 Ekim 2024 olarak belirlendi.

Gerek müteahhitler gerekse de yatırımcılar için oldukça dikkat çeken bu ihaleler de fındık bahçesinin Muhammen Kıymeti: 615.470,60 TL ve ikinci taşınmazın ise Muhammen Kıymeti: 1.147.161,40 TL olduğu ilanda yer alıyor.

Artırmalar, e-satis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4942 esas numarası ile gerçekleştirileceği ifade edilirken, yatırım tavsiyesi olmayan haberimizde sadece ilan paylaşılmış bulunmaktadır.