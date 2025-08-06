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Mutlak Kulak Aylin Kılıç, Türkiye'nin Müzik Zenginliğini Dünyaya Tanıtmayı Hedefliyor

12 yaşındaki mutlak kulak Aylin Kılıç, uluslararası piyano yarışmalarında başarılar elde ederek Türkiye'nin kültürel değerlerini tanıtmak istiyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:29
Mutlak Kulak Aylin Kılıç, Türkiye'nin Müzik Zenginliğini Dünyaya Tanıtmayı Hedefliyor

Türkiye'nin Müzik Yıldızı Aylin Kılıç

19. Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Sun Artist müzik yarışmalarında birincilik elde eden mutlak kulak (absolut kulak) yeteneğiyle dikkat çeken Aylin Kılıç, Türkiye'nin kültürel değerlerini ve müzikal zenginliğini dünyaya tanıtmak için ünlü piyanistler Fazıl Say, Gülsin Onay ve İdil Biret'i örnek alıyor.

Kariyeri Daha 5 Yaşında Başladı

Kocaeli'de 5 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Kılıç, müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle yapılan testlerle 12 yaşında mutlak kulak olduğunu keşfetti. Bu yıl, 19. Uluslararası Pera Piyano Festivali ile Sun Artist müzik yarışmalarında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Hedefi: Türkiye'nin Kültürünü Tanıtmak

Eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam eden Aylin Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na katılarak Türkiye'nin kültürel ve müzik zenginliğini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Uluslararası Başarılar ve Gelecek Planları

Aylin, katıldığı iki uluslararası yarışmada kendi yaş kategorisinde birincilik elde ettiğini ve “En iyi Türk besteci” ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Ekim ayında Gürcistan'da düzenlenecek yarışmaya katılacak olan Kılıç, “Ben de Fazıl Say, Gülsin Onay ve İdil Biret gibi Türk toplumuna örnek, dünyaca ünlü bir piyanist olmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Anne Kılıç: "Kızım Başarılarıyla Gurur Duyuyoruz"

Aylin'in annesi Aysun Kılıç, kızının 8 yaşından itibaren katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok iyi dereceler elde ettiğini kaydetti. Aylin’in idolleri arasında Fazıl Say, Gülsin Onay ve İdil Biret'in bulunduğunu belirten Aysun Kılıç, “Aylin de onların izinde, ülkemizi temsil eden çok başarılı bir konser piyanisti olmak istiyor.” dedi.

19. Uluslararası Pera Piyano Festivali ile Sun Artist müzik yarışmalarında birincilik elde eden...

19. Uluslararası Pera Piyano Festivali ile Sun Artist müzik yarışmalarında birincilik elde eden "mutlak kulak (absolut kulak)" Aylin Kılıç, Türkiye'nin kültürel değerlerini ve müzikal zenginliğini dünyaya tanıtmak için ünlü piyanistler Fazıl Say, Gülsin Onay ve İdil Biret'i örnek alıyor.

19. Uluslararası Pera Piyano Festivali ile Sun Artist müzik yarışmalarında birincilik elde eden...

19. Uluslararası Pera Piyano Festivali ile Sun Artist müzik yarışmalarında birincilik elde eden "mutlak kulak (absolut kulak)" Aylin Kılıç, Türkiye'nin kültürel değerlerini ve müzikal zenginliğini dünyaya tanıtmak için ünlü piyanistler Fazıl Say, Gülsin Onay ve İdil Biret'i örnek alıyor.

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