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Müzisyen Babayla İki Yetenekli Çocuk: Düğünlerdeki Başarı

Kayseri'de bir aile, müziği birlikte yaşatarak düğünlerde mutluluk sağıyor. Baba, çocuklarıyla sahne almanın keyfini çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:22
Müzisyen Babayla İki Yetenekli Çocuk: Düğünlerdeki Başarı

Müzisyen Baba ile Genç Yetenekler Sahne Alıyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Nuri Gültekin (40) ve çocukları, düğünlerde sahne alarak müziklerini paylaşıyor. 16 yaşındaki Enes ve 12 yaşındaki Eren, babalarından etkilenerek bağlama ve org çalmaya başladılar.

Baba ve Çocuklarının İşbirliği

Yıllarını müzisyenliğe adamış olan Nuri Gültekin, uzun süredir düğünlerde çalarak geçimini sağladı. Çocukları da bu mirası devralarak birlikte sahne alıyorlar. Nuri Gültekin, "Düğünlerde güzel tepkiler alıyoruz, bu tepkiler bizi coşturuyor ve çocuklarıma tamamen orkestrayı bıraktım, onları kenardan izliyorum." dedi.

Genç Müzisyenlerden Duygu Dolu Açıklamalar

Enes Gültekin ise, müziğe olan tutkusunun kaynağını babası olduğunu belirterek, "İnsanlar benim sesimi duyduğunda şaşırıyor ve seviniyor. Bu beni de mutlu ediyor." ifadesini kullandı. Yöresel şarkılar seslendiren Enes, "Bozlak tarzında söylüyorum, Neşet Ertaş ustamızın türkülerine özel bir ilgim var." diye ekledi.

Eren Gültekin de, babası ve abisiyle birlikte düğünlerden önce prova yaptıklarını ve planlarını festival ve konserlere katılmak olarak açıkladı. "Biz 3 kişilik bir ekibiz, birimiz olmayınca eksiklik hissediyoruz." dedi.

Bu aile, müziği birlikte yaşatarak hem kendi mutluluklarını hem de dinleyicilerine keyifli anlar sunuyor.

Kayseri'de yaşayan 40 yaşındaki müzisyen Nuri Gültekin, bağlama ve org çalan 12 ve 16 yaşındaki...

Kayseri'de yaşayan 40 yaşındaki müzisyen Nuri Gültekin, bağlama ve org çalan 12 ve 16 yaşındaki çocuklarıyla düğün ve organizasyonlara katılıyor. 16 yaşındaki Enes, bağlama çalarak düğün ve organizasyonlarda davetlileri eğlendiriyor

Kayseri'de yaşayan 40 yaşındaki müzisyen Nuri Gültekin, bağlama ve org çalan 12 ve 16 yaşındaki...

Kayseri'de yaşayan 40 yaşındaki müzisyen Nuri Gültekin, bağlama ve org çalan 12 ve 16 yaşındaki çocuklarıyla düğün ve organizasyonlara katılıyor. 16 yaşındaki Enes, bağlama çalarak düğün ve organizasyonlarda davetlileri eğlendiriyor

Kayseri'de yaşayan 40 yaşındaki müzisyen Nuri Gültekin, bağlama ve org çalan 12 ve 16 yaşındaki...

Kayseri'de yaşayan 40 yaşındaki müzisyen Nuri Gültekin, bağlama ve org çalan 12 ve 16 yaşındaki çocuklarıyla düğün ve organizasyonlara katılıyor. 16 yaşındaki Enes, bağlama çalarak düğün ve organizasyonlarda davetlileri eğlendiriyor

Kayseri'de yaşayan 40 yaşındaki müzisyen Nuri Gültekin, bağlama ve org çalan 12 ve 16 yaşındaki...

Kayseri'de yaşayan 40 yaşındaki müzisyen Nuri Gültekin, bağlama ve org çalan 12 ve 16 yaşındaki çocuklarıyla düğün ve organizasyonlara katılıyor. 16 yaşındaki Enes, bağlama çalarak düğün ve organizasyonlarda davetlileri eğlendiriyor

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