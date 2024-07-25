Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

Hakmar Express, 25 Temmuz 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta müşterilere birçok kategoriye yönelik cazip indirimler sunuluyor. İndirimli ürünlerin çeşitliliğiyle hem bütçenizi koruyabilir hem de ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:08
Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

 

hakmar

Hakmar Express'in bu kataloğu 25 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve stoklarla sınırlıdır. Kampanya döneminde ürünlerin stokları tükenmeden alışveriş yapmanız önerilir. Fırsatları kaçırmamak için Hakmar Express mağazalarını ziyaret edebilir veya online alışveriş platformunu kullanabilirsiniz.

hakmar katalog 25 temmuz

 

Nevresim takımları şu anda sadece 449 TL'den satışa sunuluyor. Yüksek kaliteli malzemeleri ve şık tasarımları ile evlerinize konfor ve estetik katacak bu nevresim takımları, indirimli fiyatıyla kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Ayrıca, 2’li yastık setleri de 69 TL'lik uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Yastık setleri, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan evlerinizde rahatlık ve şıklık sağlamak için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

 

hakmar

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları