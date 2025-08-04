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Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Dijital Müzeler Turistlerin Gözdesi

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde açılan dijital müzeler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini yoğun şekilde çekiyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 13:42
Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Dijital Müzeler Turistlerin Gözdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl Nevşehir'de gerçekleştirilen etkinliklerle büyük bir ilgi topluyor. Ziyarete açılan dijital müzeler, hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekmiş durumda.

Ülkenin uluslararası marka değerine katkı sağlamak amacıyla 20 şehirde düzenlenen etkinliklerin sekizinci ayağı, hafta sonu itibarıyla Nevşehir’de başladı. Festival kapsamında, konser, atölye çalışmaları ve söyleşilerin yanı sıra çeşitli noktada dijital sergiler de yer alıyor.

Dijital Müzeler Turistlerin İlgi Merkezi

Ürgüp ilçesinde bulunan Kapadokya Üniversitesi yerleşkesindeki tarihi mahzende yer alan "Eskizden Piksele" ve kent merkezindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde sergilenen "Medeniyetlerin Mirası" dijital müzeleri, festival boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.

İlk kez Kapadokya’ya gelen Alman turist Philipp Mueller, tarihi ve kültürel zenginliklere hayran kaldığını belirterek, "Kapadokya çok güzel bir yer. Sıcak hava balonları ile oluşan manzarayı izlemek bile keyifli. Ziyaret ettiğimiz bu müze de oldukça ilgi çekici,” dedi.

Festival boyunca Meryem Ana Kilisesi’nde sergilenen dijital eserleri gezen Elif Sude Alkan, festivalin bölgeye önemli bir renk kattığını ifade etti. Daha önce de Kültür Yolu Festivali’ne katıldığını hatırlatan Alkan, "Çok güzeldi. Türkiye'nin farklı şehirlerinin geçmiş hallerinin dijital versiyonları sergiye dönüştürülmüş. Sanat ve tarihin iç içe geçtiği görsel bir şölen oluşmuş. Çok beğendim," şeklinde konuştu.

Sıcak Hava Balonları Gösterisi Başlıyor!

Festival, 10 Ağustos'a kadar sürecek ve etkinlikler kapsamında farklı ülkelerden gelecek figürlü sıcak hava balonları 7 Ağustos’ta gösteri uçuşuna başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir'de...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir'de gerçekleştirilen etkinliklerde ziyarete açılan dijital müzeler turistlerin ilgisini çekiyor. Kent merkezindeki turizme açık tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde "Medeniyetlerin Mirası" dijital müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir'de...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir'de gerçekleştirilen etkinliklerde ziyarete açılan dijital müzeler turistlerin ilgisini çekiyor. Kent merkezindeki turizme açık tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde "Medeniyetlerin Mirası" dijital müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

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