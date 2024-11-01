Niğde 7. Kitap Fuarı 2023'te Kapılarını Açtı

Niğde 7. Kitap Fuarı Açıldı

Niğde Belediyesi'nin düzenlediği 7. Kitap Fuarı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Vali Çelik'ten Önemli Mesajlar

Açılışta konuşan Vali Cahit Çelik, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olduklarını belirterek, kitap fuarının okuma alışkanlığını teşvik etmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çelik, Japonya'da yılda 4.2 milyar kitap basıldığını ve Türkiye'de ise bu sayının sadece 23 milyon olduğunu dile getirerek, "Japonya'da bir kişi yılda ortalama 25 kitap okurken, Türkiye'de 6 kişiye bir kitap düşüyor." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir'den Kültürel Vurgu

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise geçtiğimiz yıllarda yapılan kütüphanelere dikkat çekerek, "Kitaplar medeniyetlerin taşıyıcılarıdır. Bu fuar, bizleri bilgi yolculuğuna davet edecek." ifadelerini kullandı. Önemli projeler arasında, 24 saat açık olan meydandaki kütüphane ile 100 yıldır boş duran bir kilisenin kütüphaneye dönüştürülmesi yer aldı.

Fuar 10 Kasım'a Kadar Ziyaretçileri Ağırlayacak

Fuar, araştırmacı yazar Vehbi Vakkasoğlu ve oyuncu/orjinaller senarist Müfit Can Saçıntı'nın da konuşmalarının ardından katılımcıların stantları gezmesiyle devam etti. Fuara olan ilgi büyükken, etkinlik 10 Kasım’a kadar açık kalacak.