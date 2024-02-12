Nissan Qashqai e-POWER’da Kaçırılmayacak Fırsat: 200.000 TL İndirim ve 150.000 TL'ye Yüzde 0 Faiz

Nissan Qashqai e-POWER Şubat Ayında Fırsatlarla Dolu! Nakit Alım İndirimi ve Faiz Seçenekleri Neler?



Nissan’ın hibrit otomobili Nissan Qashqai e-POWER, Şubat ayında avantajlı bir kampanya ile satışa sunuluyor. 200.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve 150.000 TL’ye 12 ay %0 faiz imkanı ile Nissan Qashqai e-POWER sahibi olmak isteyenler, bu fırsatı kaçırmamak için acele etmeli. Nissan Qashqai e-POWER, hem tasarımı hem de performansı ile sınıfının en iddialı modellerinden biri olarak gösteriliyor.





Nissan Qashqai e-POWER’IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Nissan Qashqai e-POWER, hibrit bir otomobil olarak, benzinli motorun elektrikli motora güç verdiği bir sistem kullanıyor. Bu sayede, Nissan Qashqai e-POWER, hem yakıt tasarrufu hem de çevre dostu bir sürüş sunuyor. 140 beygir gücünde ve 330 Nm tork üreten elektrikli motoru ile Nissan Qashqai e-POWER, 0-100 km/s hızlanmasını 9.9 saniyede tamamlıyor. Nissan Qashqai e-POWER’ın maksimum hızı ise 158 km/s olarak belirlenmiş. Nissan Qashqai e-POWER’ın 1.5 litrelik benzinli motoru, WLTP normlarına göre 100 km’de ortalama 4.3 litre yakıt tüketiyor. Nissan Qashqai e-POWER’ın CO2 emisyonu ise 100 km’de 98 gram olarak açıklanmış.





Nissan Qashqai e-POWER, tasarımı ile de dikkat çekiyor. Nissan’ın yeni tasarım dilini yansıtan Nissan Qashqai e-POWER, dinamik ve sportif bir görünüme sahip. Nissan Qashqai e-POWER’ın ön bölümünde, LED farlar, V şeklindeki ızgara ve aerodinamik tampon yer alıyor. Nissan Qashqai e-POWER’ın yan bölümünde, 19 inçlik alaşım jantlar, siyah tavan rayları ve renkli kapı kolları görülüyor. Nissan Qashqai e-POWER’ın arka bölümünde ise, LED stop lambaları, spoyler ve difüzör bulunuyor. Nissan Qashqai e-POWER’ın boyu 4.42 metre, genişliği 1.84 metre, yüksekliği 1.62 metre ve aks mesafesi 2.66 metre olarak ölçülmüş. Nissan Qashqai e-POWER’ın bagaj hacmi ise 504 litre olarak açıklanmış.





Nissan Qashqai e-POWER, iç mekanda da konfor ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Nissan Qashqai e-POWER’ın kokpitinde, 9 inçlik dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli, kafa üstü gösterge, kablosuz şarj yuvası, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemi, klima, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, deri direksiyon, koltuk ısıtma, anahtarsız giriş ve çalıştırma, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, acil fren asistanı, yorgunluk uyarı sistemi, geri görüş kamerası, park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, otomatik uzun far asistanı gibi özellikler yer alıyor. Nissan Qashqai e-POWER’ın koltukları, Nissan’ın Zero Gravity konseptine uygun olarak tasarlanmış. Nissan Qashqai e-POWER’ın koltukları, ergonomik ve rahat bir yapıya sahip. Nissan Qashqai e-POWER’ın süspansiyon sistemi de, Nissan’ın Intelligent Ride Control teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde, Nissan Qashqai e-POWER, yoldaki tüm bozuklukları filtreleyerek, sürücü ve yolculara konforlu bir sürüş sunuyor.

Nissan Qashqai e-POWER’IN FİYATI NE KADAR?





Nissan Qashqai e-POWER, Türkiye’de tek donanım seçeneği ile satışa sunuluyor. Nissan Qashqai e-POWER’ın fiyatı ise şu şekilde;

Şubat 2024'te Geçerli Qashqai E-Power Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Qashqai E-Power (Designpack-Designpack Black Edition)

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 2.055.900 TL

Bireysel Müşterilere Özel: 150.000 TL Nakit Alım İndirimi ve 150.000 TL 12 Ay %0 Faizli Kredi

Ticari Müşterilere Özel: 150.000 TL Nakit Alım İndirimi ve 300.000 TL 15 Ay %1,99 Faiz Taksitli Ticari Kredi

Qashqai E-Power (Skypack)

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 2.171.600 TL

Bireysel Müşterilere Özel: 200.000 TL Nakit Alım İndirimi ve 150.000 TL 12 Ay %0 Faizli Kredi

Ticari Müşterilere Özel: 200.000 TL Nakit Alım İndirimi ve 300.000 TL 15 Ay %1,99 Faiz Taksitli Ticari Kredi

Qashqai E-Power (Platinum Premium)

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 2.449.700 TL

Ticari Müşterilere Özel: 150.000 TL Nakit Alım İndirimi ve 300.000 TL 15 Ay %1,99 Faiz Taksitli Ticari Kredi

Not: Siyah/Gri Tavan renk seçeneği için çift renk opsiyonu fiyat farkı 15.500 TL'dir. Kredi kampanyaları yalnızca belirli araçlarda geçerli değildir. Sadece Nakit Alım İndirimi uygulanabilir.

Nissan Qashqai e-POWER nedir?



Nissan Qashqai e-POWER, Nissan’ın hibrit bir otomobilidir.

Nissan Qashqai e-POWER’ın özellikleri nelerdir?

Nissan Qashqai e-POWER’ın özellikleri, 140 beygir gücünde ve 330 Nm tork üreten elektrikli motoru, 1.5 litrelik benzinli motoru, 4.3 litrelik ortalama yakıt tüketimi, 98 gram CO2 emisyonu, 9.9 saniyelik 0-100 km/s hızlanması, 158 km/s maksimum hızı, dinamik ve sportif tasarımı, 9 inçlik dokunmatik ekranı, kafa üstü gösterge, kablosuz şarj yuvası, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, acil fren asistanı, yorgunluk uyarı sistemi, geri görüş kamerası, park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, otomatik uzun far asistanı, ergonomik ve rahat koltukları, Intelligent Ride Control süspansiyon sistemi gibi özelliklerdir.

Nissan Qashqai e-POWER için hangi kampanyalar var?

Nissan Qashqai e-POWER için Şubat ayına özel bir kampanya vardır. Bu kampanya ile Nissan Qashqai e-POWER sahibi olmak isteyenler, 200.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve 150.000 TL’ye 12 ay %0 faiz imkanı ile avantajlı bir alışveriş yapabilirler. Bu kampanya, stoklarla sınırlı olduğu için, Nissan Qashqai e-POWER almak isteyenlerin acele etmesi gerekmektedir.