Nurdağı Küllerinden Doğdu: 6 Şubat Depremi Sonrası Yeniden İmar ve Teslimat

Nurdağı küllerinden doğdu: 6 Şubat depreminin izleri siliniyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri, Gaziantep dahil 11 ilde derin yaralar açtı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntılarda binlerce bina yıkıldı; enkaz altında kalan 54 bin kişi hayatını kaybetti, 107 bini aşkın kişi yaralandı. Bu ağır bilanço içinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesi neredeyse tamamen enkaza döndü. Üçüncü yıl dönümüne yaklaşırken acılar taze olsa da, başlatılan yeniden inşa çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Yıkımdan yeniden inşa sürecine

Depremin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ tarafından depreme dayanıklı konutlar, çelik konstrüksiyon köy evleri ve iş yerleri inşa edildi. İlçede yapılan modern konutlar ve iş yerleri tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildi; yeni yerleşimlerin drone görüntüleri, Nurdağı’nın üç yılda geçirdiği dönüşümü gözler önüne serdi.

Vali Kemal Çeber: "Çalışmaların sonuna geldik"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sürdürülen dönüşüm çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirterek, "Elhamdülillah diğer illerimizde olduğu gibi Gaziantep’te de önemli oranda toparlandık. Rabbim devletimize zeval vermesin, hayırseverlerimizi, yardımseverlerimizi ve dostlarımızı başımızdan eksik etmesin" dedi. Çeber, hem fiziken hem manen toparlanma sağlandığını ve "fiziki anlamda neredeyse çalışmaların sonuna geldiğimizi" ifade etti.

Hak sahibi sayıları ve teslimatlar

Vali Çeber, yürütülen konut çalışmalarına ilişkin detayları paylaştı: Deprem sonrası yıkılan ve hasar nedeniyle yıktığımız bina sayısı 19 bin 930, bu rakam 30 bin 130 konuta tekabül ediyordu. Devlet, Gaziantep’te 29 bin 700 bina yapma kararı aldı. İl genelinde 15 bin 565 hak sahibi tespit edildi; yaklaşık 12 bin 500 kişi hak sahibi oldu ve bunlardan 10 bin 700 kişinin anahtarı teslim edildi. Bugün itibarıyla 10 bin 500 vatandaşımız evlerine taşınmış durumda. Toplam hak sahiplerinin neredeyse yüzde 75i yerleşmiş oldu. İnşa edilen binalardan yaklaşık 20 bin civarı tamamlandı; bunların 16 bin civarı depremin ardından yapılan konutlar, 4 bin binamız ise rezerv alanında. Rezerv alanındaki yapılar için "inşallah 2 ay içerisinde bitmiş olacak" denildi.

Konteyner kentler ve kırsal dönüşüm

Depremin hemen ardından Gaziantep genelinde 23 konteyner kent kurulmuş, bu alanlarda yaklaşık 70-80 bin kişi yaşamıştı. Şimdi ise sadece Nurdağı’nda 4 konteyner kent kaldı. Nurdağı, depremlerden en çok etkilenen ilçe olarak yapı stokunun neredeyse yüzde 75ini kaybetmişti; hak sahipliği sonucu tamamlanan yapılarla konteynerlerin kademeli olarak kaldırılacağı bildirildi. Kırsal mahallelerde inşa edilen ve Gaziantep’e özgü tasarımla yapılan köy evleri ile altyapı çalışmaları (kanalizasyon, atık su, yollar, kaldırım) da büyük oranda tamamlandı.

Devletin alandaki kararlılığı

Çeber, devletin ilk günden itibaren sahada olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı ve bakanların sık sık bölgeyi ziyaret ettiğini, verilen talimatın "son depremzede güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yuvasına kavuşana kadar deprem işlerinin birinci öncelik" olduğu yönünde olduğunu aktardı. Ayrıca manevi ve psikososyal destek gibi yardımların da devam ettiğini belirtti.

Sonuç olarak, Nurdağı üç yıl sonra fiziksel olarak büyük ölçüde ayağa kaldırıldı; modern ve deprem dayanıklı konutlarla ilçenin silueti değişti, geriye kalan bazı rezerv alan işleri ve kısa süreli konteyner düzenlemeleri tamamlandığında bölgedeki dönüşüm süreci büyük ölçüde bitmiş olacak.

