Nuri Pakdil'in Eserleri İçin Vakıf Kuruldu: Kudüs Şairi Yaşatılacak

Nuri Pakdil'in Eserlerinin Yaşatılması İçin Vakıf Kuruldu

Kudüs şairi olarak tanınan edebiyatçı Nuri Pakdil'in eserleri ve fikirlerinin yaşatılması amacıyla bir vakıf kurulmuştur. Bu vakfın kuruluşuna ilişkin ilan, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Vakıf Hakkında Detaylar

Ankara merkezli olarak kurulan Nuri Pakdil'in Edebiyat Eserlerini ve Fikirlerini Yayma Vakfı, Abdurrahman Başpınar, Ali Karaçalı, Necip Evlice, Şaban Özdemir ve Rıdvan Tulum gibi isimler tarafından hayata geçirilmiştir. Vakfın amacı, sanat, edebiyat ve kültür alanlarında, özellikle Nuri Pakdil, Edebiyat Dergisi, ve Edebiyat Dergisi Yayınları ile ilgili etkinlikler düzenleyerek, Pakdil’in düşüncelerini canlı tutmak ve bu fikirleri topluma kazandırmaktır.

Vakıf, 500 bin lira mal varlığına sahiptir ve çoğu edebiyatçı olan yönetim kadrosu, Pakdil ile uzun süre çalışmış tecrübeli isimlerden oluşmaktadır. Bu güçlü yapı ile birlikte, vakıf, uzun vadede kültür dünyasındaki etkileşimi artırmayı amaçlamaktadır.