O bakanlık sadece KPSS 60 puanla yüksek maaşlı büro personeli alımı yapacak! İşte aranan kriterler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Yeni Personel Alım İlanı!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 62 sözleşmeli personel alımı ilanını yayımladı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen adaylar için başvuru süreci ve şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Çalışma Bakanlığı Alınacak Personel Dağılımı:





- 35 Büro Personeli (1 Lise, 12 Ön Lisans, 22 Lisans)

- 27 Destek Personeli (3 Garson, 1 Aşçı, 15 Temizlik Personeli, 3 Bulaşıkçı, 2 Fayansçı/Boyacı, 1 Kaynakçı, 1 Elektrikçi, 1 Tesisatçı)

Çalışma Bakanlığı Başvuru Şartları:

- Adaylar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımalıdır.

- KPSS şartı aranacak olup, 2022 yılı KPSS sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93, Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan alınması gerekmektedir.

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şarttır.

Mesleki Şartlar:

- Büro Personeli için; ilgili alanda mezun olmak, MS Office programlarına hakim olmak, daktilo veya bilgisayar klavyesi kullanma sertifikasına sahip olmak gerekmektedir.

- Destek Personeli için; ilgili alanda mesleki yeterlilik belgesi veya sertifikası sahibi olmak, ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olmak, temizlik personeli pozisyonu için kadın olmak şarttır.

Çalışma Bakanlığı Başvuru Süreci:ve Başvuru Adresi

- Başvurular 24 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında "Kariyer Kapısı" üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

- Başvurular sadece internet üzerinden alınacak olup, e-Devlet şifresi ile başvuru yapılması gerekmektedir.

- Başvuru yapmak isteyen adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Sözleşmeli Büro ve Destek Personeli Yerleştirme İlanı başlığını seçerek başvurularını tamamlayabilirler.

- TIKLA VE BAŞVUR

Not: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, personel alım sürecini mülakatsız olarak gerçekleştirecek ve başvuruların KPSS puanlarına göre sıralama yapacaktır. Başvuru süresi dolmadan başvurularınızı tamamlayarak, bu önemli kariyer fırsatını kaçırmayın!