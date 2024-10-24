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O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sabah saatlerinde Resmi Gazete 24 Ekim 2024 mükerrer sayısında yer alan bilgilere göre Adalet Bakanlığı personel alımı açıklandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:19
O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sabah saatlerinde Resmi Gazete 24 Ekim 2024 mükerrer sayısında yer alan bilgilere göre Adalet Bakanlığı personel alımı açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 300 icra müdürü ve icra müdürü yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. İş başvurusu yapacak adaylar için bazı özel koşulların bulunduğu açıklandı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 300 icra memuru ve yardımcısı olmak isteyen adaylar için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. Başvurular, 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden veya ÖSYM merkezleri aracılığıyla yapılabilecek iken geç başvurular için ise 7 Kasım 2024 son tarih olarak belirlendi.

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu pozisyona başvuracak adayların sağlaması gereken şartlar ise şu şekilde sıralanmıştır:

Türk vatandaşı olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksekokulu mezunu olmak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak

Herhangi bir suç kaydının bulunmaması

Kamu haklarından mahrum olmamak

Askerlikle ilgili koşullara uygun olmak

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

ADALAET BAKANLIĞI SINAV TARİHİ VE YERİ

Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde ve Resmi GAzete'de yayımlanan ilanda yer alan bikgilere göre; yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü Ankara'da iki ayrı merkezde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 105 dakika sürecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI NASIL OLACAK?

Yapılan açıklamada adayların yazılı ve sözlü sınav aşamalarına tabii tutulacağı belirtilirken, sınavda, genel yetenek ve kültür sorularının yanı sıra alan bilgisi testi de yer alacak. Yazılı sınav, saat 10:15’te başlayacak iken 105 dakika sürecek. Adaylardan, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testine girmesi zorunlu olacak.

ADALET BAKANLIĞI YAZILI SINAV SORU KATEGORİLERİ

Merakla beklenen Adalet Bakanlığı personel alımı için yazılı ve sözlü sınav tarihleri açıklandı. Hemen akabinde de sınavda hangi konulardan ve kategorilerden sorular sorulacağı  da merak edildi. İşte detaylar...

Türkçe: 10 soru

Matematik: 10 soru

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: 5 soru

Türk Kültür ve Medeniyetleri: 5 soru

Temel Yurttaşlık Bilgisi: 5 soru

Alan Bilgisi Testinde ise, İcra ve İflâs Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi konular ele alınacak. Bu bölümde katılımcılara toplamda 45 soru yöneltilecek.

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