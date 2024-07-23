O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

İhtiyaçlarınıza en uygun konut kredisini seçmek için ING'nin sunduğu esnek ödeme planlarını mortgage uzmanlarımıza danışarak belirleyebilirsiniz. Gelirinizin sabit kalmasını ve ödemelerinizin öngörülebilir olmasını istiyorsanız, eşit taksitli ödeme planını tercih edebilirsiniz. Kendi ödeme planınızı oluşturmak istiyorsanız eşit anapara ödemeli planı seçebilirsiniz. Taksitlerinizi giderek azaltmak veya artırmak, ara dönemlerde ödeme yapmak istiyorsanız ara ödemeli kredi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.







EŞİT TAKSİTLİ KONUT KREDİSİ

Eşit taksitli konut kredisi, sabit bir gelire sahip olan ve ödemelerinin sabit kalmasını isteyen kişiler için idealdir. Bu seçenekle, kredi süresi boyunca her ay aynı miktarda ödeme yaparsınız ve faiz oranınız sabit kalır. Böylece, ödemelerinizin ne olacağını önceden bilirsiniz ve bütçenizi daha kolay yönetebilirsiniz.

EŞİT ANAPARA ÖDEMELİ KONUT KREDİSİ

Eşit anapara ödemeli konut kredisi, ödeme planınızı ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmek isteyenler için uygundur. Bu seçenekle, anapara ödemelerinizi eşit taksitler halinde yaparsınız ve faiz ödemeleriniz her ay azalır. Bu plan, özellikle gelirinin zamanla artacağını öngören kişiler için avantajlıdır.

ARA ÖDEMELİ KONUT KREDİSİ

Ara ödemeli konut kredisi, taksitlerinizin zamanla artmasını veya azalmasını istiyorsanız veya belirli dönemlerde toplu ödemeler yapmayı planlıyorsanız idealdir. Bu seçenekle, ödeme planınızı esnek bir şekilde ayarlayabilir ve ara dönemlerde ekstra ödemeler yaparak kredi süresini kısaltabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU

ING Konut Kredisi hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurunuzu gerçekleştirmek için randevu formunu doldurabilir veya size en yakın ING şubesini ziyaret edebilirsiniz. ING'nin uzman mortgage danışmanları, size en uygun ödeme planını seçmenize yardımcı olacak ve başvuru sürecinde rehberlik edecektir.

*Belirtilen faiz oranı, sigortalı faiz oranıdır.

KONUT KREDİSİ ÖRNEK MALİYET TABLOSU

İşte ING Konut Kredisi için örnek maliyet tablosu:

Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Aylık Faiz Oranı Yıllık Akdi Faiz Oranı Kredi Tahsis Ücreti Aylık Taksit Tutarı Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Toplam Maliyet Oranı

500.000 TL 60 %3,09* %37,08 2.500 TL 18.416,26 TL %3,2116 %46,1302

750.000 TL 60 %3,09* %37,08 3.750 TL 27.624,39 TL %3,1786 %45,5709

1.000.000 TL 60 %3,09* %37,08 5.000 TL 36.832,52 TL %3,1622 %45,2943

*%3,09'dan başlayan faiz oranlarından kendisi, eşi veya 18 yaş altında çocuklarına ait konutu bulunmayan müşteriler yararlanır. Örnek vade ve kredi tutarı için toplam maliyeti göstermektedir; toplam maliyete kredi tahsis ücreti, ekspertiz, ipotek tesis bedeli dahildir. Toplam maliyet oranına sigorta dahil edilmemiştir. ING kampanya koşullarını değiştirme, gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir.

BAŞVURU VE ONAY SÜRECİ

Konut kredisi başvurunuzu yaparken, gerekli belgeler ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiye sahip olmanız önemlidir. ING, başvurularınızı değerlendirirken gelir belgesi, kefil ve diğer gerekli belgeleri talep edebilir. Başvurunuzun onaylanması durumunda, kredi tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek tesis bedeli gibi masraflar kredi tutarınıza eklenir.

ING Konut Kredisi seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olmanız artık daha kolay. Eşit taksitli, eşit anapara ödemeli ve ara ödemeli kredi seçenekleri ile ödeme planınızı ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilir ve bütçenize en uygun konut kredisini seçebilirsiniz. Detaylı bilgi almak ve başvurunuzu gerçekleştirmek için ING şubelerini ziyaret edebilir veya randevu formunu doldurabilirsiniz.

