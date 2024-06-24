O bankada hesabı olan telefon faturası ödemiyor! Geç kalmadan hemen başvurun

Yapı Kredi Bankası, yeni müşterilere birçok alanda özel kampanyalar hazırlamaya devam ediyor. Yeni bonuslar ve indirim promosyonları eklendi. Yapı Kredi'nin başlattığı yeni kampanya pek çok kişinin ilgisini çekti. Vatandaşlar kampanyaya nasıl katılabileceklerini düşünmeye başladı.

"6 ay boyunca ücretsiz"

Yapı Kredi'nin yeni kampanyası kapsamında, 30 Haziran'a kadar Yapı Kredi'nin Mobil uygulamasından "SUPERFATURA" kodunu giren müşteriler, 6 ay cep telefonu faturasını ödemeyecekler. Yapı Kredi Mobil'i indirip “Yapı Kredi Müşterisi Olma” adımlarını takip eden ve görüntülü görüşme yoluyla müşteri olanlar bu fırsattan yararlanabiliyor. Açıklamaya göre 300 TL'ye kadar cep telefonu masrafları banka tarafından karşılanacaktır. Detaylar ve kampanya şartları da açıklandı.

Kampanya Şartları





Yapı Kredi'ye yeni katılan müşteriler, 11 Haziran - 30 Haziran 2024 tarihlerinin arasında "SUPERFATURA" promosyon kodunu kullanarak kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanyadan yalnızca Yapı Kredi Mobil'i indirip “Yapı Kredi Müşterisi Olun” adımlarını takip ederek sürecini tamamlayan müşteriler yararlanabilir. Bu şekilde işlemini tamamlamayan müşteriler promosyondan faydalanamayacaklar.

Yapı Kredi Mobil'den Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra bireysel kredi kartına başvuruda bulunan müşteriler, başvurularının Yapı Kredi tarafından incelendikten sonra onaylanması ve kartın kullanıma açılması halinde kampanyadan faydalanabilirler.

Kullanıcının Yapı Kredi müşterisi olabilmesi için kendisine gelen promosyon kodunu referans kodu alanına girmesi gerekmektedir.

Promosyon kodu girmeden müşteri olmanız durumunda promosyondan yararlanamazsınız.

Yapı Kredi Bankası'nın müşterisi olduktan sonra, kayıttan sonraki 24 saat içinde mobil fatura talimatlarını vermeniz gerekmektedir.

Bu kampanya yalnızca yeni tanımlanan fatura siparişleri için geçerlidir.

Daha önce belirtilen talimatların iptal edilerek yeniden yayınlanması durumunda bunlar eylem kapsamına girmez.

Promosyon Dönemi boyunca verdiğiniz her sipariş için, 11 Haziran - 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında en az bir ilgili faturayı kredi kartıyla otomatik olarak ödemeniz gerekir.

Faturanın 300 TL'ye kadar olan kısmı müşterinin yeni açılan kredi kartından indirim olarak tahsil edilecektir. Kampanya sırasında verilen talimatların kampanyanın bitiş tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olması gerekiyor.

Aynı katılımcı numarasına yönelik birden fazla otomatik ödenme talimatı verilmesi durumunda, bonus yalnızca siparişlerden birine aktarılacaktır. Promosyonun başlamasına en az 6 ay kala iptal edilen ve promosyon süresi içinde yeniden düzenlenen otomatik fatura ödeme talimatlarına bonus verilmeyecektir.