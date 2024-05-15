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O belediye lise mezunu personel alacak! Başvuru 2 dakikanızı alacak

Ankara Akyurt Belediyesi tarafından Lise mezunu personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak olan alıma başvurular başladı. 2 dakika içerisinde başvuru yaparak siz de memur olabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 10:23
O belediye lise mezunu personel alacak! Başvuru 2 dakikanızı alacak

Ankara Akyurt Belediyesi tarafından lise mezunu personel alımı yapılacak. Başvurular başladı ve sadece 2 dakikanızı alacak. Eğer siz de başvuruda bulunmak istiyorsanız hemen harekete geçin. Bu fırsatı kaçırmayın ve memurluk hayallerinizi gerçekleştirmek için şimdi başvuru yapın!

Ankara Akyurt Belediyesi, lise mezunu personel alımı için başvuruları almaya başladı! Başvurunuzu sadece 2 dakikanızı alacak şekilde yapabilir ve memur olma şansını yakalayabilirsiniz. Başvuruları kaçırmayın! 

Belediyede Memur Olabilirsiniz! 

Memur

Ankara Akyurt Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak olan alım İŞKUR üzerinden yapılacak olmakla beraber size memur olma imkanı sunulmaktadır. İŞKUR üzerinden siz de belirlenen tarihte başvurunuzu yaparak memur olma imkanına sahip olabilirsiniz. Siz de başvuru şartını karşılıyorsanız eğer personel alım ilanına başvuru yapabilirsiniz. 

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