Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü Konseri

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Özel Aşk Konseri

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlikte bir konser düzenledi. Konser, Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konserde Aşk Temalı Eserler Seslendirildi

Avşin Alev Yücel Lal'ın anlatıcılığını üstlendiği konsere; Avşin Dilara Kaymak, Nilsu Karaaslan, Ensar Alp Akça ve Sezgin Hamızoğlu gibi solist sanatçılar katıldı. Ayrıca, enstrümantal bölümde Utku Göksal, Mert Kıyıcı, Fırat Esenerli ve Tuğçe Göksal performans sergiledi.

Dinleyiciler, etkinliğin ardından sanatçılara uzun süre alkışlarla eşlik etti. Bu özel konser, Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmayı başardı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konser verdi. Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda, anlatıcılığını Avşin Alev Yücel Lal'ın yaptığı konserde, aşk temalı eserler seslendirildi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konser verdi. Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda, anlatıcılığını Avşin Alev Yücel Lal'ın yaptığı konserde, aşk temalı eserler seslendirildi.