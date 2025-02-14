DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü Konseri

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat'ta aşk temalı eserlerle dolu özel konser düzenledi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:31
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü Konseri

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Özel Aşk Konseri

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlikte bir konser düzenledi. Konser, Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konserde Aşk Temalı Eserler Seslendirildi

Avşin Alev Yücel Lal'ın anlatıcılığını üstlendiği konsere; Avşin Dilara Kaymak, Nilsu Karaaslan, Ensar Alp Akça ve Sezgin Hamızoğlu gibi solist sanatçılar katıldı. Ayrıca, enstrümantal bölümde Utku Göksal, Mert Kıyıcı, Fırat Esenerli ve Tuğçe Göksal performans sergiledi.

Dinleyiciler, etkinliğin ardından sanatçılara uzun süre alkışlarla eşlik etti. Bu özel konser, Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmayı başardı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konser verdi. Mersin Kültür...

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konser verdi. Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda, anlatıcılığını Avşin Alev Yücel Lal'ın yaptığı konserde, aşk temalı eserler seslendirildi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konser verdi. Mersin Kültür...

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konser verdi. Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda, anlatıcılığını Avşin Alev Yücel Lal'ın yaptığı konserde, aşk temalı eserler seslendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği
2
Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!
3
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü Konseri
4
Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği
6
4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir
7
Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği