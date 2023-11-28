O illerde yaşayanlara kötü haber verildi! Bu akşamdan itibaren başlayacak, günlerce hayatı felç edecek

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda kar yağışının beklendiğini kaydederek, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Bu kapsamda; hafta sonu Türkiye bir kez daha fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışıyla karşılaşacak. Hafta sonu sıcaklıkların Pazar günü itibariyle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Uzmanlar Pazar günü beklenen fırtınalara ilişkin uyarıda bulunarak, hafta sonunda Bulgaristan'da görülen kar yağışlarının Türkiye'yi de etkileyeceğini söylediler.

"Fırtına hızları 100 km/saat'e ulaşabilir"

İstanbul'da cumartesi gecesinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanacak. Fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken çok şiddetli yağış nedeniyle İstanbul ve Trakya bölgesinde su baskını riskinin olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Mevcut hava tahmininin, kar yağışının gün boyu devam edeceğini öngörülürken bazı bölglerin yüksek kesimlerinde kar yağışlarının etkili olabileceği aktarılıyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemiz genel olarak parçalı çok bulutlu bir havanın etkisinde olacak. Marmara, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve çevreleri sürekli sağanak yağışlı geçecek.