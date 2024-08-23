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O üniversite en az 55 bin TL maaş ile personel alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve detaylar

Kırklareli Üniversitesi, 25 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, gerekli belgeler ve detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:20
O üniversite en az 55 bin TL maaş ile personel alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve detaylar

Kırklareli Üniversitesi, akademik kadrosunu güçlendirmek amacıyla farklı bölümlerde görev alacak 25 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Başvurular, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek. İşte başvuru süreci, istenen belgeler ve diğer tüm detaylar.

O üniversite en az 55 bin TL maaş ile personel alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve detaylar

BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLAR

Kırklareli Üniversitesi, 25 öğretim üyesi kadrosu için başvuruları almaya başladı. Başvuru süresi, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olarak belirlendi. Profesör ve doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi kadrolarına ise ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Posta yoluyla yapılan başvurularda gecikme yaşanması durumunda sorumluluk kabul edilmeyecek ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Yurt dışından alınmış diplomaların, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekiyor. Adaylar, başvurdukları kadro için belirtilen niteliklere uygun olduklarını gösteren belgeleri sunmak zorunda.

PROFESÖR KADROSU BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adayların, aşağıdaki belgeleri hazırlayarak 6 adet USB bellek ve 1 takım çıktı ile teslim etmeleri gerekiyor:

  1. Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu (Kırklareli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sitesinden temin edilebilir).
  2. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni.
  3. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.
  4. Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi.
  5. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-devlet çıktıları.
  6. Doçentlik belgesi veya e-devlet çıktısı.
  7. Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-devlet çıktısı.
  8. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek).
  9. Yayınlar.
  10. Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak).
  11. Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu.
  12. Kamu hizmetini gösterir belge veya HİTAP Hizmet Dökümü e-devlet çıktısı (varsa mecburi hizmeti gösterir belge).

DOÇENT KADROSU BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adayların, aşağıdaki belgeleri 4 adet USB bellek ve 1 takım çıktı ile teslim etmeleri gerekiyor:

  1. Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu (Kırklareli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sitesinden temin edilebilir).
  2. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni.
  3. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.
  4. Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi.
  5. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-devlet çıktıları.
  6. Doçentlik belgesi veya e-devlet çıktısı.
  7. Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-devlet çıktısı.
  8. Özgeçmiş ve yayın listesi.
  9. Yayınlar.
  10. Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak).
  11. Kamu hizmetini gösterir belge veya HİTAP Hizmet Dökümü e-devlet çıktısı (varsa mecburi hizmeti gösterir belge).

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların, aşağıdaki belgeleri 4 adet USB bellek ve 1 takım çıktı ile teslim etmeleri gerekiyor:

  1. Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu (Kırklareli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sitesinden temin edilebilir).
  2. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni.
  3. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.
  4. Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi.
  5. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-devlet çıktıları.
  6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi.
  7. Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-devlet çıktısı.
  8. Özgeçmiş ve yayın listesi.
  9. Yayınlar.
  10. Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak).
  11. Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu.
  12. Kamu hizmetini gösterir belge veya HİTAP Hizmet Dökümü e-devlet çıktısı (varsa mecburi hizmeti gösterir belge).

BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Adayların başvurdukları kadrolara ilişkin belirtilen tüm şartları sağlamaları ve gerekli belgeleri eksiksiz sunmaları zorunludur. Eksik belge sunan veya başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi, Kırklareli Üniversitesi'nin belirlediği kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Değerlendirme sürecinde adayların akademik başarıları, yayınları, lisansüstü eğitimleri ve diğer akademik faaliyetleri göz önünde bulundurulacaktır.

Sonuçlar, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Üniversitesi resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

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