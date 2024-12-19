Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Promosyon Fırsatı!

Emekli maaşlarında Ocak ayında beklenen zam önce, bankalar arasındaki rekabet giderek artıyor. Bu rekabette ING Bank, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde çıtayı yükselterek diğer bankalara adeta meydan okuyor.

Geçtiğimiz Mart ayında kamu bankalarında başlayan promosyon artışına özel bankaların da katılmasıyla birlikte, tutarın sürekli pozitif yönde ilerleyişi dikkat çekiyor. Emekli promosyonları 20.000 TL'ye ulaşmışken, ING Bank emekli promosyonu ve ek kampanyalarıyla ön plana çıkıyor. Yılbaşı öncesinde emeklilere müjde veren ING, 20.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

Yeni Dönem Promosyon Gelişmeleri

Ocak ayına kısa bir süre kala, emekli promosyonlarıyla ilgili gelişmeler daha da yakından takip ediliyor. Maaş zammından etkilenecek promosyonlarda, artış olmasa bile maaş aralığına göre bir revize gerekeceği tahmin ediliyor. ING Bank'ın Aralık ayındaki promosyon kampanyası oldukça dikkat çekici olup, kampanyanın yeni yıla kadar devam edeceği belirtiliyor.

Aralık ING Bank Emekli Promosyonu

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma fırsatına sahip. Bunun yanı sıra, ING Bank, emekli promosyonuna ilişkin ek kampanyalarla cömertliğini de gözler önüne seriyor.

Otomatik Fatura Talimatı veren emekliler için 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyon fırsatı mevcutken, Turuncu Hesap Kampanyası ile birlikte 2.000 TL ek nakit promosyon kazanma şansı bulunuyor. Tüm bu promosyonlarla birlikte emekli promosyonu toplamda 20.000 TL'ye ulaşıyor.

ING Bank Emeklilere Özel Avantajlar

ING Bank, emekli müşterilerine sadece yüksek ödemelerle değil, aynı zamanda birçok önemli ödeme ve kolaylıklar da sunuyor. Maaşını ING'ye taşıyan emekliler şu avantajlardan faydalanabiliyor: