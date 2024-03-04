Oda parfümlerine kış boyu para vermeyin! Kaloriferin üstüne koyunca misler gibi kokuyor

Kalorifer peteklerinin ısınmasıyla birlikte evinize limon, portakal ya da mandalina kabukları serpiştirebilirsiniz. Bu sayede evinizdeki olumsuz kokulardan kurtulabilirsiniz. Ayrıca evinizin mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz.





Sobaların olduğu evlerde limon, portakal ve mandalina kabukları sıkça kullanılırdı. Şimdi ise peteklerde meyve kurutmak çok moda oldu. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu yöntemi siz de deneyin.





Portakalı dilimleyip yağlı kağıda serin ve peteğin üstüne koyun. Kuruyan portakalları afiyetle yiyin.