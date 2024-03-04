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Oda parfümlerine kış boyu para vermeyin! Kaloriferin üstüne koyunca misler gibi kokuyor

Soğuk kış günlerinde çocukken sobaların üstüne attığımız limon ve portakal kabuklarını hatırlıyor musunuz? Artık sobaların yerine geçen kalorifer peteklerinin üstüne de limon ve portakal kabukları koyanlar var. Peki bunun ne gibi faydaları var? İşte kalorifer peteklerine limon koymanın ne işe yaradığı ve sağladığı yararlar!

Yayın Tarihi: 04.03.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 17:47
Oda parfümlerine kış boyu para vermeyin! Kaloriferin üstüne koyunca misler gibi kokuyor

Kalorifer peteklerinin ısınmasıyla birlikte evinize limon, portakal ya da mandalina kabukları serpiştirebilirsiniz. Bu sayede evinizdeki olumsuz kokulardan kurtulabilirsiniz. Ayrıca evinizin mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz.

limon kabuğundan oda kokusu

Sobaların olduğu evlerde limon, portakal ve mandalina kabukları sıkça kullanılırdı. Şimdi ise peteklerde meyve kurutmak çok moda oldu. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu yöntemi siz de deneyin. 

portakal kabuğu kokusu

Portakalı dilimleyip yağlı kağıda serin ve peteğin üstüne koyun. Kuruyan portakalları afiyetle yiyin.

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