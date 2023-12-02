Oda parfümlerini evinize bile sokmayacaksınız! Sadece 5 lira maliyetle evde doğal oda kokusu yapımı!
Oda kokuları herkesin çok sevdiği bir şeydir. Fakat son zamanlarda fiyatları gittikçe artıyor. İşte evde doğal yöntemlerle oda kokusu yapımı! Detaylar haberimizde.
Evinizin tertemiz kokmasını sağlamak için oda spreylerine çok fazla para harcamanız gerekmiyor. Evde doğal ve ekonomik ev kokuları yapabilmek mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DOĞAL ODA KOKUSU TARİFLERİ
Doğal Yumuşatıcılı Oda Kokusu
Malzemeler
Bir kapak yumuşatıcı
Bir kapak su
Üç-dört adet çöp şiş
Boş bir oda kokusu şişesi
Tüm malzemeleri şişenin içerisine koyun. Evinizin tertemiz koktuğunu hissedeceksiniz.
Portakal ve Baharatlarla Hazırlanan Oda Kokusu
Malzemeler
Bir adet portakal
Bir tutam karanfil tanesi
Bir tutam yenibahar
Bir tutam anason
Bir küçük tencere
Bir cam kavanoz
Portakalı dilimleyin ve küçük bir tencereye koyun. Tencerenin içerisine karanfil, yenibahar ve anasonu ilave edin. Bütün malzemeleri karıştırın ve kaynatın. Kaynatma işleminden sonra karışımın ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Karışımı bir cam kavanoza aktarıp istediğiniz sıcaklığa getirin ve cam kavanozu odanızda uygun bir yere koyun.
Lavanta Ve Deniz Tuzlu Oda Kokusu
Malzemeler
Bir su bardağı deniz tuzu
Yarım su bardağı kurutulmuş lavanta çiçeği
On damla lavanta esansı yağı
Bir adet cam kavanoz
Bir bardağa deniz tuzu ve kurutulmuş lavanta çiçeklerini ekleyin.
Tuz ve lavanta çiçeklerinin üzerine birkaç damla lavanta esansiyel yağı dökün. Kavanozu sıkıca kapatın ve karıştırmak için iyice çalkalayın.
Ev kokunuz hazır olduğunda kapağını açın ve evinizin bir köşesine koyun.
Vanilya Ve Kırmızı Meyveli Oda Kokusu
Malzemeler
Bir su bardağı su
Bir çubuk vanilya
Bir su bardağı kırmızı meyve (çilek, ahududu, böğürtlen vb.)
Bir cam kavanoz
Tencereye su ve kırmızı meyveleri ekleyin. Vanilya çubuğunu ikiye bölüp tencereye ilave edin. Karışımı kaynattıktan sonra ocaktan alın. Karışım soğuduktan sonra bir bardağa süzün. Kavanozu açık bırakın ve evinizde herhangi bir yere koyun.
Kimyasal içeren ev kokularına fazla ücretler ödemek yerine doğal ve cazip ücretli malzemeler kullanarak evde yapabileceğiniz ev kokuları sayesinde evinizin hoş kokmasını sağlayarak hem sağlık hem de maddi açıdan size fayda sağlayacak.