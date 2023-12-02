Oda parfümlerini evinize bile sokmayacaksınız! Sadece 5 lira maliyetle evde doğal oda kokusu yapımı!

Evinizin tertemiz kokmasını sağlamak için oda spreylerine çok fazla para harcamanız gerekmiyor. Evde doğal ve ekonomik ev kokuları yapabilmek mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞAL ODA KOKUSU TARİFLERİ

Doğal Yumuşatıcılı Oda Kokusu

Malzemeler

Bir kapak yumuşatıcı

Bir kapak su

Üç-dört adet çöp şiş

Boş bir oda kokusu şişesi

Tüm malzemeleri şişenin içerisine koyun. Evinizin tertemiz koktuğunu hissedeceksiniz.

Portakal ve Baharatlarla Hazırlanan Oda Kokusu

Malzemeler

Bir adet portakal

Bir tutam karanfil tanesi

Bir tutam yenibahar

Bir tutam anason

Bir küçük tencere

Bir cam kavanoz

Portakalı dilimleyin ve küçük bir tencereye koyun. Tencerenin içerisine karanfil, yenibahar ve anasonu ilave edin. Bütün malzemeleri karıştırın ve kaynatın. Kaynatma işleminden sonra karışımın ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Karışımı bir cam kavanoza aktarıp istediğiniz sıcaklığa getirin ve cam kavanozu odanızda uygun bir yere koyun.





Lavanta Ve Deniz Tuzlu Oda Kokusu

Malzemeler

Bir su bardağı deniz tuzu

Yarım su bardağı kurutulmuş lavanta çiçeği

On damla lavanta esansı yağı

Bir adet cam kavanoz

Bir bardağa deniz tuzu ve kurutulmuş lavanta çiçeklerini ekleyin.

Tuz ve lavanta çiçeklerinin üzerine birkaç damla lavanta esansiyel yağı dökün. Kavanozu sıkıca kapatın ve karıştırmak için iyice çalkalayın.

Ev kokunuz hazır olduğunda kapağını açın ve evinizin bir köşesine koyun.

Vanilya Ve Kırmızı Meyveli Oda Kokusu

Malzemeler

Bir su bardağı su

Bir çubuk vanilya

Bir su bardağı kırmızı meyve (çilek, ahududu, böğürtlen vb.)

Bir cam kavanoz

Tencereye su ve kırmızı meyveleri ekleyin. Vanilya çubuğunu ikiye bölüp tencereye ilave edin. Karışımı kaynattıktan sonra ocaktan alın. Karışım soğuduktan sonra bir bardağa süzün. Kavanozu açık bırakın ve evinizde herhangi bir yere koyun.

Kimyasal içeren ev kokularına fazla ücretler ödemek yerine doğal ve cazip ücretli malzemeler kullanarak evde yapabileceğiniz ev kokuları sayesinde evinizin hoş kokmasını sağlayarak hem sağlık hem de maddi açıdan size fayda sağlayacak.