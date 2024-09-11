Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

İŞKUR Aracılığıyla Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı!



İŞKUR aracılığıyla yapılan İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında okullara alınacak 120 bin temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı için beklenen kura sonuçları açıklandı. 81 şehir genelini kapsayan alım sürecinde adaylar, başvuru yaptıkları il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin internet siteleri üzerinden sonuçlarına ulaşabiliyor. Sonuçlarla birlikte, adaylardan istenen belgeler ve süreç hakkında detaylar da belli oldu. İşte, sonuç sorgulama ekranı ve diğer önemli bilgiler...

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların sonuçları, başvuru yapılan il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde yer alan “Kura İsim Listesi” sekmesi aracılığıyla öğrenilebilir. Ayrıca, kura sonucuna göre işe alınan adaylar için tüm işlemler bu siteler üzerinden detaylandırılmıştır. Adaylar, internet sitelerinde yer alan “İUP Kapsamında Çalışacak Personellerin Kura Sonuçları ve İş ve İşlemler” başlığı altından sonuçlarını öğrenebilirler.

120 BİN TEMİZLİK VE GÜVENLİK PERSONELİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Eylül 2024 tarihinde sona eren başvuruların ardından, kura çekimleri hızla gerçekleştirilerek 9 Eylül 2024 itibarıyla açıklanmaya başladı. Türkiye genelindeki tüm il ve ilçeler için kesin sonuçlar ise bugün itibarıyla duyurulmuş durumda. Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak üzere alınacak 120 bin personelin kura sonuçları, başvuru yaptıkları şehirlerdeki Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla erişime açıldı.

YEDEK ADAY ATAMASI YAPILACAK MI?

Kura sonucunda ismi çıkan ve İUP personeli olarak görevlendirilen adayların belirli bir süre içinde istenen evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumda, İŞKUR il müdürlükleri tarafından belirlenen yedek adaylar devreye girecek ve onların atamaları yapılacaktır. Yedek adayların da sonuçları ve süreçle ilgili bilgilendirmeler, ilgili il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELER?

Kurada ismi çıkan adaylardan istenen belgeler, işe giriş sürecinin tamamlanması için oldukça önemli. İşte, başvuru sahiplerinin temin etmesi gereken belgeler:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayların kimlik bilgilerini doğrulayan bir nüfus cüzdanı fotokopisi.

Adayların kimlik bilgilerini doğrulayan bir nüfus cüzdanı fotokopisi. Sabıka Kaydı: Adli sicil kaydı belgesi, e-Devlet üzerinden de temin edilebilmektedir.

Adli sicil kaydı belgesi, e-Devlet üzerinden de temin edilebilmektedir. İşe Giriş Sağlık Raporu: Adayların “Az Tehlikeli İşlerde Çalışabileceğine Dair İşe Giriş Sağlık Raporu” almaları gerekiyor. Bu belge, başvuru sırasında belirtilen formata uygun olmalıdır.

Adayların “Az Tehlikeli İşlerde Çalışabileceğine Dair İşe Giriş Sağlık Raporu” almaları gerekiyor. Bu belge, başvuru sırasında belirtilen formata uygun olmalıdır. İkametgâh Belgesi: Katılımcı ile aynı adreste ikamet edenlerin listesi, nüfus ve vatandaşlık işlerinden temin edilebilir.

Katılımcı ile aynı adreste ikamet edenlerin listesi, nüfus ve vatandaşlık işlerinden temin edilebilir. Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı: Aynı hanede yaşayan 18 yaşından büyük kişilerin sigortalılık tescil ve hizmet kayıtlarını gösteren belge. Bu da e-Devlet üzerinden alınabilir.

Bu belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi, başvuru sürecinin tamamlanması açısından kritik önem taşıyor.

BELGE TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

Kura sonucunda işe girmeye hak kazanan adayların en geç 12 Eylül 2024 tarihine kadar başvuru belgelerini tamamlayarak ilgili il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, başvuru hakkını kaybeden adayların yerine yedek adayların atanması söz konusu olacaktır. Bu nedenle, adayların belgeleri zamanında teslim etmeleri büyük önem taşımaktadır.

İŞKUR aracılığıyla yapılan 120 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı, Türkiye genelinde birçok kişiye istihdam imkânı sunmaktadır. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, başvuru sahiplerinin evrak teslim süreçlerini hızlıca tamamlamaları gerekmektedir. İlgili belgelerle birlikte başvurularını zamanında yapamayan adaylar, bu fırsatı kaybedebilir. Adayların, başvuru yaptıkları il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerini takip ederek, süreci titizlikle yürütmeleri gerekmektedir.