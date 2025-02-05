Olten Filarmoni Orkestrası, Dario Macellari ile İzmir'de Konser Verecek

Olten Filarmoni Orkestrası İzmir'de Müzikseverlerle Buluşuyor

Olten Filarmoni Orkestrası, 19 Şubat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, dünyaca ünlü İtalyan şef Dario Macellari yönetiminde konser verecek. Müzikseverlerin merakla beklediği etkinlik, zengin bir repertuvara ev sahipliği yapacak.

Özel Konuk: Signum Saksafon Kuartet

Konserde, Avrupa'nın en prestijli konser salonlarında ve festivallerinde sahne almış olan Signum Saksafon Kuartet de sahne alacak. Orkestra, Lugano ve Berlin gibi uluslararası yarışmalarda ödüller kazanmış sanatçılardan oluşuyor.

Repertuarda Piazzolla'nın Eseri

Repertuarda Astor Piazzolla'nın iki gitar için bestelenmiş ünlü Tango Suite adlı eseri de bulunuyor. Bu eser, Theodore Kerkezos ve Signum Saksafon Kuartet'in saksafon ve orkestra için yaptığı özel düzenlemeyle seslendirilecek.

Askıda Bilet Sistemi ile Sanatı Destekleyin

Olten Filarmoni Orkestrası, her konserinde uyguladığı "askıda bilet" sistemiyle sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Bu uygulama ile sanatseverler, bilet satın alarak sosyal sorumluluk projelerine destek olabiliyor.

Bilet Bilgileri

Konserin biletleri, bilet.oltensanat.com adresinden satın alınabilir.