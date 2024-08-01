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Onlarca ürün indirime girdi! Deterjandan bakliyata süper fiyatlar: ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler

ŞOK Market büyük indirimini başlattı! İndirim listesinde yok yok! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 01:54
Onlarca ürün indirime girdi! Deterjandan bakliyata süper fiyatlar: ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler

İndirimli alışveriş yapmak isteyenler ŞOK Markete koşacak! Bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET İNDİRİM LİSTESİ

ŞOK Market her hafta yaptığı indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. ŞOK Markette 30 Temmuz tarihi itibariyle geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde olacak;

şok market temmuz indirimleri

-Biscolata Mood 29.50 TL

-Anadolu Mutfağı baldo pirinç 143.50 TL

-Alo kar çiçeği ferahlığı 10 kg 329 TL

-Confort ıslak mendil 100'lü 25 TL

-Depend emici külot kadın 9'lu 99.90 TL

-Eti Cin portakallı 32 TL

-Eti Burçak 3'lü 32.90 TL

-Karmen fındıklı gofret 5.95 TL

-Karmen Nuga bar 4.75 TL

-Karmen sandviç bisküvi 8'li 27.50 TL

-Karmen zebra kakao kaplamalı bisküvi 27.50 TL

-Lio salamura siyah zeytin 54.90 TL

-Mis meyve suyu karışık 6 TL

-Mintax yüzey temizlik havlusu 100'lü 64.90 TL

-Mis meyve suyu kayısı aromalı 6 TL

-Mis meyve suyu karışık 1 litre 25 TL

-Mis yarım yağı süt 1 litre 22.90 TL

-Mis tereyağı 1 kg 265 TL

-Ülker Hobby krem çikolata 39.90 TL

-Peros sıvı bakım deterjanı çeşitleri 95 TL

-Anadolu Mutfağı yeşil mercimek 1 kg 53.50 TL

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